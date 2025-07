Tréner Prešova vzal penaltu na seba, Bajza: Bod sme si zaslúžili

Prešov 27. júla (TASR) - Futbalisti Tatrana Prešov už v 1. kole Niké ligy ukázali, že môžu byť oživením najvyššej súťaže a hrozbou pre každého súpera. Sobotňajšou remízou s úradujúcim majstrom Slovanom Bratislava 2:2 rozjasali zaplnenú Futbal Tatran Arénu (FTA). Po nesmelom úvode sa prezentovali nebezpečnými protiútokmi a ich defenzíva bola pre „belasých“ čoraz väčší problém.



Slovanisti nastúpili s úplne inou základnou jedenástkou, než aká odštartovala nedávny zápas Ligy majstrov s Mostarom (4:0). Aj „druhý sled“ však začal v Prešove sebavedomo a v úvodných desiatich minútach prakticky nedal domácim loptu. Tí však súpera nepustili do šance a postupne sa osmelili. Dôležité momenty priniesla záverečná tretina prvého polčasu.



Po polhodine hry otvoril skóre Mykola Kucharevyč, na radosť domáceho publika okamžite hlavičkou odpovedal Martin Regáli, no Slovan získal náskok späť po strele Kelvina Oforiho, ktorý dosiahol svoj prvý gól po letnom príchode zo Spartaka Trnava. Pestrý záver prvého dejstva podčiarkol VAR, ktorý po zákroku Kyriakosa Savvidisa na Lukasza Wolsztynského prisúdil domácim penaltu.



Poľský stredopoliar však nevyrovnal na 2:2, keď brankár Martin Trnovský vystihol smer jeho strely. „Tento moment beriem na seba. Videl som, že Martin Regáli a Wolsztynski išli k sebe a myslel som si, že „Reges“ (Regáli) si tú loptu vezme. Potom som si uvedomil, že som do toho mal zasiahnuť. Ten moment beriem na seba a povedal som to aj hráčom. Mal som rozhodnúť ja. Už sa s tým nič nedá robiť. Je to ďalšia vec, o ktorej sa budeme v tíme rozprávať,“ poznamenal tréner Tatrana Prešov Jaroslav Hynek.



Druhý polčas priniesol už iba jeden gól, o ktorý sa po nábehu za obranu postaral Stanislav Olejník - 2:2. Slovanisti mali naďalej častejšie loptu na kopačkách (v 2. polčase 25:75 percent, celkovo 26:74), no do gólových príležitostí sa dostávali iba sporadicky. „Skoro celý prvý polčas hral Slovan s loptou. Mal dve strely a dal z nich dva góly. Počas prestávky sme si hovorili, že musíme viac zabrať a nenechať Slovan toľko hrať. Napokon sme získali bod, ku ktorému nám veľmi pomohli diváci. Klobúk doli pred nimi za atmosféru, ktorú vytvorili,“ poznamenal brankár Tatrana Pavol Bajza.



Jeho tím zvládol aj záver zápasu, v ktorom už boli na ihrisku aj kľúčoví hráči Slovana Tigran Barseghjan, Vladimír Weiss ml., či Marko Tolič. „Bolo tam veľa nakopnutých lôpt, ktoré sa mohli kamkoľvek odraziť. Spoločne s obranou sme to v druhom polčase zatvorili a všetko sme si postrážili. Sme radi, že sme získali bod. Je to vysnívaný štart, keď pred plnými tribúnami bodujete proti majstrovi. Môžeme si to pár dní užívať, ale už sa musíme pozerať na ďalší ťažký zápas v Žiline. Povedali sme si, že v tomto zápase nemáme čo stratiť a môžeme iba získať. Musím pochváliť náš tím. Dali sme do toho všetko a ten bod sme si zaslúžili,“ poznamenal Bajza.



Tréner Hynek hovoril o veľkej sile Slovana, na ktorej veľa nezmenila ani pozmenená základná jedenástka. „Ten tím je silný, hoci dnes od úvodu nehrali Bargeshjan ani Vlado (Weiss ml.). Aj tí, ktorí nastúpili, majú kvalitu a veria si s loptou. Keď proti nim vyletíte, tak vám môže niekto uniknúť a to vás v konečnom dôsledku brzdí. Napokon sme sa dostali do bloku, v ktorom bol Slovan presný a vedel to zahrať. Keď hrozilo, že by mohli stratiť loptu, tak to dali brankárovi a natiahli hru. Ich skúsenosti sú veľké. Kontier, ktoré sme mali, bolo málo, no boli presné. Museli sme sa však sústrediť na defenzívu, pretože sme dobre vedeli o kvalite Slovana,“ uviedol Hynek.



Diváci vo vypredanej FTA dávali o sebe vedieť, domáci fanklub si pripravil efektné choreo a k atmosfére prispela aj početná skupina priaznivcov hostí. „Bolo to krásne. Prvý zápas si zaslúžil takú energiu od fanúšikov. Bol to skvelý večer pre fanúšikov aj pre nás. Atmosféra nás hnala a diváci boli ten dvanásty hráč, ktorého sme potrebovali. Proti takému silnému tímu ho potrebujete. Myslím si, že sme to dnes využili,“ konštatoval Hynek.



Podľa brankára Bajzu bola divácka podpora kľúčová pre výkon Tatrana: „Ľudia sú tu "zažratí" do futbalu. Klobúk dolu pred nimi. Keď budú chodiť na naše zápasy v takomto počte, tak sa im určite odvďačíme a budeme bojovať aj za nich.“