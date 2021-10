Tréner PSG Pochettino stále nevie, kedy nastúpi Sergio Ramos

Paríž 2. októbra (TASR) - Tréner francúzskeho futbalového klubu Paríž St. Germain Mauricio Pochettino povedal, že v tejto chvíli stále nie je známy termín debutu zraneného obrancu Sergia Ramosa.



Tridsaťpäťročný Španiel sa v lete rozlúčil po šestnástich rokoch s Realom Madrid a zamieril do Francúzska, kde podpísal dvojročnú zmluvu. Hráč sa však zotavuje zo zranenia lýtka a individuálne trénuje.



"Pozorne sledujeme jeho pokroky. Dúfame, že nastúpi čo najskôr, ale v tejto chvíli nevieme povedať kedy. Je to skúsený hráč, rýchlo sa dokáže adaptovať a zapojiť," citovala slová kouča agentúra AFP.



Paríž vyhral v aktuálnom ročníku Ligue 1 všetkých osem zápasov a vedie tabuľku so šesťbodovým náskokom pred druhým Lensom.