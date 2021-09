Tréner Queiroz povedie Egypt, nahradil odvolaného al-Badryho

Káhira 8. septembra (TASR) - Portugalčan Carlos Queiroz sa stal novým trénerom egyptskej futbalovej reprezentácie. Tamojšia asociácia (EFA) ho v stredu vymenovala za nástupcu odvolaného Hossama al-Badryho.



Šesťdesiatjedenročný al-Badry, ktorý viedol Egypt od roku 2019, skončil na lavičke iba deň po remíze v zápase kvalifikácie MS 2022 s Gabonom (1:1). Nahradí ho 68-ročný Queiroz, ktorému budú asistovať Diaa El-Sayed a bývalý dlhoročný brankár "faraónov" Essam El-Hadary. Bývalý kouč Realu Madrid, Portugalska, JAR, Iránu či Kolumbie by mal pricestovať do Káhiry budúci týždeň.



Egypťania získali v úvodných dvoch zápasoch v F-skupine druhej fázy africkej kvalifikácie MS štyri body a o dva body zaostávajú za vedúcou Líbyou, s ktorou sa stretnú 9. októbra v kľúčovom dueli na domácej pôde. Z každej skupiny postúpi do záverečnej kvalifikačnej fázy iba víťaz. Informáciu priniesla agentúra AFP.