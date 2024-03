Tréner Rada dostal zákaz na osem mesiacov pre rasistické urážky

Praha 21. marca (TASR) - Tréner Petr Rada z Dukly Praha dostal za nevhodné správanie v nedávnom šlágri druhej ligy proti Zbrojovke Brno rekordný trest na 8 mesiacov. Na lavičke tímu tak nebude sedieť prakticky ani počas celej jesene. Rada použil rasistickú urážku smerom k trénerovi Brna Tomášovi Poláchovi. Navyše dostal pokutu osemdesiat tisíc korún. Proti verdiktu sa môže odvolať, čo aj podľa svojich slov urobí.



O treste informovala v tlačovej správe Ligová futbalová asociácia (LFA), ktorá riadi v Česku profesionálne súťaže. "Povedal som komisii, že pre mňa to nie je žiadny rasizmus. Ja som stará škola, je mi jedno, či je to ten, alebo ten. Po zápase som sa mu ospravedlnil, že som to prehnal, on sa mi ospravedlnil tiež. Dali sme si kávu a uzavreli to. Či je to komplot, alebo za tým niekto stojí, neviem. Za toto osem mesiacov? To nechápem," citoval Radu portál idnes.cz.