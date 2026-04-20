Tréner Realu Madrid Alvaro Arbeloa sa zastal Mbappeho
Kouč tvrdí, že kanonier podal v oboch štvrťfinálových dueloch Ligy majstrov proti Bayernu Mníchov výborné výkony.
Autor TASR
Madrid 20. apríla (TASR) - Tréner Realu Madrid Alvaro Arbeloa sa zastal francúzskeho futbalového reprezentanta Kyliana Mbappeho. Kouč tvrdí, že kanonier podal v oboch štvrťfinálových dueloch Ligy majstrov proti Bayernu Mníchov výborné výkony.
„Kylianovi nemám absolútne čo vyčítať. V oboch stretnutiach proti Bayernu sa dokázal strelecky presadiť a mal veľkú zásluhu na tom, že sme boli dlho v hre o postup do semifinále. Bol platný v ofenzíve a plnil si aj obranné úlohy," zdôraznil Arbeloa pre španielske médiá.
