Tréner Reis skončil na lavičke Bochumu

Bochum 12. septembra (TASR) - Futbalový VfL Bochum ukončil v pondelok spoluprácu s trénerom Thomasom Reisom. Vedenie klubu pristúpilo k tomuto kroku po šiestich prehrách za sebou napriek tomu, že kormidelník mal platnú zmluvu do roku 2023. Na lavičke ho má dočasne nahradiť Heiko Butscher, kouč "devätnástky" Bochumu.



Reis pôsobil v tíme od začiatku sezóny 2019/20 a vlani s ním postúpil do najvyššej nemeckej súťaže, kde sa predstavil po 12 rokoch. "Všetkým by malo byť jasné, že toto rozhodnutie pre nás nie je ľahké. Thomas Reis má vzťah ku klubu i mestu, a to pre nás znamená ešte viac, než predchádzajúce úspešné tri roky,“ uviedol športový riaditeľ klubu Patrick Fabian pre DPA.



Bochum obsadil v minulom ročníku trináste miesto a prekvapil víťazstvami nad Bayernom Mníchov či Borussiou Dortmund. V tejto sezóne však prežíva veľmi nevydarený štart a po šiestich kolách je jediný účastník súťaže bez bodu. Pred náročnosťou druhého ročníka v najvyššej nemeckej lige varoval aj Reis, pričom na klesajúcu formu má vplyv aj finančná situácia klubu. Do nových posíl investoval najmenej zo všetkých účastníkov Bundesligy a nedokázal nahradiť odchody viacerých kľúčových hráčov.