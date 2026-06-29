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Tréner roka vedie Levice, Garaj: Po neúspechoch sme nepanikárili
Po dlhých 24 rokoch vystriedal na tróne Natáliu Hejkovú.
Autor TASR
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Levice 29. júna (TASR) - Kouč tímu Patrioti Levice Michal Madzin získal ocenenie tréner roka v tradičnej ankete Slovenskej basketbalovej asociácie (SBA). Po dlhých 24 rokoch vystriedal na tróne Natáliu Hejkovú. Nešlo však iba o vyplnenie vákua po tom, čo sa najlepšia trénerka ženského basketbalu slovenskej histórie dobrovoľne stiahla z lavičky euroligového USK Praha, Madzin sa podieľal na najväčšom úspechu slovenského klubu pod deravými košmi za dlhú dobu, keď Levice postúpili do skupinovej fázy Ligy majstrov.
Kluby basketbalovej SBL dlhodobo spoliehajú na prevažne zahraničných trénerov, Levice však stavili na Madzina a ten priviedol „žlto-zelených“ piatykrát za sebou k majstrovskému titulu. „Sme hrdí na to, že sme dali priestor Michalovi Madzinovi a už je to nejaký čas. Aj keď prišli nejaké momenty, keď nám nie všetko vyšlo tak, ako sme si plánovali, tak sme na našej ceste zotrvali. Postupom času sa klub stabilizoval a výsledky Michala Madzina a jeho asistenta Laca Lutovského začali prichádzať. Všade hovorím, že úspech Patriotov stojí na tom, že sme si dávali dlhodobé ciele a po krátkych neúspechoch sme nespanikárili. To je momentálne naša najväčšia zbraň,“ uviedol generálny manažér levického klubu Ladislav Garaj.
Patrioti si účasť v skupinovej fáze Ligy majstrov museli vybojovať v septembri 2025 v kvalifikácii, čo sa im podarilo a na slovenské palubovky sa tak mohli predstaviť najkvalitnejší súperi od čias, kedy hrával európske súťaže „veľký“ Pezinok ešte v úvode nultých rokov. V konkurencii AEK Atény, Szolnoku a VEF Riga si Levice v skupine pripísali tri víťazstvá a tri prehry, postúpili z 3. priečky do play in, v ktorej nestačili na bundesligový Würzburg 1:2 na zápasy. Záujem o stretnutia ďaleko presiahol kapacitu levickej haly, „žlto-zelení“ však dokázali vypredať aj bratislavskú halu na Pasienkoch. „Bolo to niečo výnimočné. Pracovali sme s očakávaniami, že klubový basketbal patrí do Levíc, zrazu sme ho museli preniesť do Bratislavy, ale nakoniec to vypálilo úplne fantasticky. Nielen pre Levice, ale pre celý slovenský klubový basketbal bolo naše pôsobenie v Lige majstrov výnimočné. Urobilo mu obrovskú reklamu a dalo vážnejšie meno. Bolo to niečo skvelé a veľmi radi na to budeme do konca života spomínať.“
Ani kvalitné účinkovanie v Lige majstrov nezabezpečilo slovenskému majstrovi priamu miestenku do skupinovej fázy, v budúcom ročníku bude musieť bojovať opäť v náročnej kvalifikácii. „Čakali sme do poslednej chvíle, či sa nám podarí dostať sa do hlavnej fázy Ligy majstrov. Dali sme si aj žiadosť o voľnú kartu. Nakoniec tam v poslednom momente pustili niekoho iného a my musíme ísť opäť do kvalifikácie. Cítime sa motivovaní a keby sa aj náhodou nepodarilo prejsť cez kvalifikáciu, tak budeme hrať FIBA Cup, ktorý tento rok vyzerá, že bude veľmi silný. Bude tam 10 zápasov už v základnej skupine. Čiže staviame družstvo tak, aby sme dokázali opäť poblázniť basketbalové Slovensko a vzorne ho reprezentovať,“ prezradil Garaj.
Kluby basketbalovej SBL dlhodobo spoliehajú na prevažne zahraničných trénerov, Levice však stavili na Madzina a ten priviedol „žlto-zelených“ piatykrát za sebou k majstrovskému titulu. „Sme hrdí na to, že sme dali priestor Michalovi Madzinovi a už je to nejaký čas. Aj keď prišli nejaké momenty, keď nám nie všetko vyšlo tak, ako sme si plánovali, tak sme na našej ceste zotrvali. Postupom času sa klub stabilizoval a výsledky Michala Madzina a jeho asistenta Laca Lutovského začali prichádzať. Všade hovorím, že úspech Patriotov stojí na tom, že sme si dávali dlhodobé ciele a po krátkych neúspechoch sme nespanikárili. To je momentálne naša najväčšia zbraň,“ uviedol generálny manažér levického klubu Ladislav Garaj.
Patrioti si účasť v skupinovej fáze Ligy majstrov museli vybojovať v septembri 2025 v kvalifikácii, čo sa im podarilo a na slovenské palubovky sa tak mohli predstaviť najkvalitnejší súperi od čias, kedy hrával európske súťaže „veľký“ Pezinok ešte v úvode nultých rokov. V konkurencii AEK Atény, Szolnoku a VEF Riga si Levice v skupine pripísali tri víťazstvá a tri prehry, postúpili z 3. priečky do play in, v ktorej nestačili na bundesligový Würzburg 1:2 na zápasy. Záujem o stretnutia ďaleko presiahol kapacitu levickej haly, „žlto-zelení“ však dokázali vypredať aj bratislavskú halu na Pasienkoch. „Bolo to niečo výnimočné. Pracovali sme s očakávaniami, že klubový basketbal patrí do Levíc, zrazu sme ho museli preniesť do Bratislavy, ale nakoniec to vypálilo úplne fantasticky. Nielen pre Levice, ale pre celý slovenský klubový basketbal bolo naše pôsobenie v Lige majstrov výnimočné. Urobilo mu obrovskú reklamu a dalo vážnejšie meno. Bolo to niečo skvelé a veľmi radi na to budeme do konca života spomínať.“
Ani kvalitné účinkovanie v Lige majstrov nezabezpečilo slovenskému majstrovi priamu miestenku do skupinovej fázy, v budúcom ročníku bude musieť bojovať opäť v náročnej kvalifikácii. „Čakali sme do poslednej chvíle, či sa nám podarí dostať sa do hlavnej fázy Ligy majstrov. Dali sme si aj žiadosť o voľnú kartu. Nakoniec tam v poslednom momente pustili niekoho iného a my musíme ísť opäť do kvalifikácie. Cítime sa motivovaní a keby sa aj náhodou nepodarilo prejsť cez kvalifikáciu, tak budeme hrať FIBA Cup, ktorý tento rok vyzerá, že bude veľmi silný. Bude tam 10 zápasov už v základnej skupine. Čiže staviame družstvo tak, aby sme dokázali opäť poblázniť basketbalové Slovensko a vzorne ho reprezentovať,“ prezradil Garaj.