Tréner Rosenior predĺžil zmluvu s Racingom Štrasburg do júna 2028

Štrasburg 28. apríla (TASR) - Anglický futbalový tréner Liam Rosenior predĺžil zmluvu s francúzskym klubom Racing Štrasburg do júna 2028. V pondelok o tom informoval oficiálny web účastníka Ligue 1. Štyridsaťročný kouč prevzal tím v júli 2024 po Patrickovi Vieirovi.



Štrasburg momentálne figuruje na siedmom mieste tabuľky a bojuje o miestenku do pohárovej Európy. Do konca sezóny zostávajú tri kolá. Rosenior, ktorý predtým viedol Hull City, označil angažmán v Štrasburgu za najlepšie rozhodnutie svojej kariéry. „Obnovená dôvera zo strany prezidenta Marca Kellera a klubu pre mňa veľa znamená. Chcem sa za ňu odvďačiť na ihrisku,“ citovala Roseniora agentúra DPA. Zároveň dodal, že od svojho príchodu sa stotožnil s hodnotami intenzity, odvahy a jednoty, ktoré sú podľa jeho slov charakteristické pre obyvateľov Štrasburgu a regiónu Alsasko. Klubový manažment aj tréningový štáb podľa neho pracujú na tom, aby fanúšikom ponúkli futbal v súlade s ich vášňou.