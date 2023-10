Tréner Ruff podpísal novú viacročnú zmluvu s New Jersey Devils

Newark 11. októbra (TASR) - Tréner Lindy Ruff v stredu podpísal viacročné predĺženie zmluvy s hokejovým klubom NHL New Jersey Devils. Jeho štvorročný kontrakt, ktorý zahŕňal aj opciu na sezónu 2023/24, mal vypršať na konci tohto ročníka.



Šesťdesiattriročný kanadský kouč pôsobí na striedačke tímu od 9. júla 2020 a v minulej sezóne pomohol Devils dosiahnuť klubové rekordy v počte víťazstiev (52) a bodov (112). Oproti ročníku 2021/22 si mužstvo polepšilo o 49 bodov, čo bol najväčší medziročný zisk od zavedenia 82-zápasového programu profiligy (v sezóne 1995/96).



Ruff sa štvrtýkrát dostal aj do záverečnej nominácie na zisk Ceny Jacka Adamsa. Ocenenie sa každoročne udeľuje trénerovi, ktorý najviac prispel k úspechu svojho tímu. "Som nadšený, že sa tu môžem angažovať a som hrdý na veľký pokrok, ktorý náš tím dosiahol v minulej sezóne. V Jersey máme špeciálnu skupinu hráčov a je tu príležitosť dosiahnuť dlhodobý úspech, vytvoriť veľa pozitívnych spomienok a dať našim fanúšikom veľa dôvodov na radosť," povedal podľa nhl.com Ruff, ktorý je na piatom mieste v počte zápasov (1713) a víťazstiev (834).



"Tento mladý, vzrušujúci tím sa rozvíjal a prosperoval pod Lindyho vedením od jeho príchodu do organizácie Devils. Lindy je jeden z najúspešnejších trénerov v histórii NHL a jeho predĺženie zmluvy je zaslúžené. Teším sa na ďalšie úspechy tímu v nadchádzajúcej sezóne aj v ďalších rokoch," uviedol výkonný manažér Devils David Blitzer. V organizácii Devils pôsobí aj Slovák Šimon Nemec. Devätnásťročný obranca, vlaňajšia draftová dvojka, odštartuje sezónu v nižšej zámorskej AHL, v drese farmárskeho tímu Utica Comets.