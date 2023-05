Tréner Ruff zostane na striedačke New Jersey, potvrdil GM Fitzgerald

New York 17. mája (TASR) - Kanadský tréner Lindy Ruff povedie hokejistov New Jersey Devils aj v budúcej sezóne NHL. V stredu to potvrdil generálny manažér klubu Tom Fitzgerald. Šesťdesiattriročnému koučovi vyprší súčasná zmluva 30. júna, no podľa TSN už rokuje s vedením "diablov" o novom kontrakte.



Ruff prišiel do tímu v roku 2020 a v tejto sezóne pomohol New Jersey k prvému postupu do play off od roku 2018. Devils zdolali v 1. kole New York Rangers 4:3 na zápasy, následne v semifinále Východnej konferencie prehrali s Carolinou 1:4. Do tejto fázy vyraďovačky sa prebojovali po jedenástich rokoch.



Skúsený kormidelník má počas troch sezón na striedačke Devils bilanciu 98-98-24. V uplynulej sezóne vyhralo mužstvo 52 z 82 stretnutí základnej časti. Celkovo odkoučoval v NHL 22 sezón, viedol aj Buffalo Sabres a Dallas Stars a zaznamenal 834 triumfov v 1731 dueloch základnej časti.



Uplynulé dve sezóny pôsobil v New Jersey aj slovenský útočník Tomáš Tatar, ktorému sa po tomto ročníku skončila zmluva. Devils vlani draftovali z celkového druhého miesta jeho krajana Šimona Nemca, 19-ročný obranca strávil svoju prvú zámorskú sezónu na farme "diablov" v Utice a v závere play off trénoval s prvým tímom.