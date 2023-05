Tréner Rusnák nominoval na kemp v Šamoríne 26 hráčov

Nominácia SR 20 na prípravný kemp pred MS v Šamoríne:



brankári: Adam Danko (FK Pohronie), Filip Baláž (MFK Dukla Banská Bystrica), Adam Hrdina (ŠK Slovan Bratislava), Samuel Belaník (MŠK Žilina)

obrancovia: Samuel Kopásek (MŠK Žilina), Damián Kachút (FC DAC 1904 Dunajská Streda), Dávid Ovšonka (FK Železiarne Podbrezová), Jakub Luka (MFK Dolný Kubín), Šimon Mičuda (AS Trenčín), Marek Ujlaky (FC Spartak Trnava), Sebastian Kóša (FC Spartak Trnava), Nicolas Šikula (FK Železiarne Podbrezová)

stredopoliari: Šimon Faško (FK Železiarne Podbrezová), Gabriel Halabrín (MFK Ružomberok), Ján Murgaš (FCM Flyeralarm Traiskirchen), Samuel Urgela (FK Pohronie), Dominik Šnajder (MŠK Žilina), Máté Szolgai (FC ŠTK 1914 Šamorín), Mario Sauer (MŠK Žilina)

útočníci: Viktor Sliacky (FC Petržalka), Timotej Jambor (MŠK Žilina), Nino Marcelli (ŠK Slovan Bratislava), Adam Gaži (MFK Tatran Liptovský Mikuláš), Zoran Záhradník (FC DAC 1904 Dunajská Streda), Lucas Demitra (FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble), Leo Sauer (Feyenoord Rotterdam)



náhradníci:

brankári: Dominik Ťapaj (MFK Ružomberok), Dominik Kúdelčík (MŠK Žilina)

obrancovia: Marek Mičák (ŠK Slovan Bratislava), Richard Hečko (FK Železiarne Podbrezová), Jakub Jakubko (FC Košice), Roman Šebeň (AS Trenčín), Tomáš Kachnič (FC Petržalka)

stredopoliari: Matej Riznič (FC Petržalka), Patrick Karhan (FC Spartak Trnava), Štefan Varga (Ferencváros FC), Alex Lacza (ETO FC Győr), Jakub Rakyta (MFK Ružomberok), Marián Šmatlák (FK Riterai), Martin Kušnír (ŠK Slovan Bratislava), Viktor Úradník (MFK Ružomberok), Tobiáš Diviš (MFK Tatran Liptovský Mikuláš)

útočníci: Rudolf Božik (ŠK Slovan Bratislava), Branislav Spáčil (FC Petržalka), Marek Švec (FK Dubnica nad Váhom), David Jackuliak (MFK Dukla Banská Bystrica), Bálint Csóka (FC ŠTK 1914 Šamorín), Adrián Macejko (MFK Ružomberok)



realizačný tím:



Tréner: Albert Rusnák

Asistent trénera: Marek Ondrík

Asistent trénera: Peter Štefaňák

Tréner brankárov: Ivo Pilip

Videoanalytik: Pavol Mlynár

Ambasádor tímu: Martin Jakubko

Technický vedúci: Filip Trosko

Lekár: Ronald Polomský

Kondičný tréner: Tomáš Vacula

Fyzioterapeut: Zuzana Maďarčíková

Masér: Peter Spišiak

Masér: Marko Kopas

Kustód: Marek Beseda

Media manažér: Monika Jurigová

Bratislava 3. mája (TASR) - Slovenskí futbaloví reprezentanti nastúpia na prvý zápas na MS do 20 rokov v Argentíne v sobotu 20. mája o 23.00 SELČ proti Fidži. Zverenci Alberta Rusnáka odohrajú všetky stretnutia základnej B-skupiny v San Juane. Ich druhým súperom budú v utorok 23. mája o 23.00 SELČ rovesníci z Ekvádoru. Záverečný zápas v skupine odohrá slovenský tím v piatok 26. mája o 20.00 SELČ proti USA."Sokolíci" pred štartom šampionátu absolvujú v termíne od 7. do 10. mája v Šamoríne prípravný kemp. Tréner predstaví záverečnú nomináciu 11. mája o 11.00 h na tlačovej konferencii v sídle Slovenského futbalového zväzu (SFZ). Na prípravný kemp pred majstrovstvami sveta nominoval 26 hráčov. V menoslove na kemp sa nachádzajú štyria brankári, ôsmi obrancovia, siedmi stredopoliari a siedmi útočníci. Nováčikmi v nominácii sú Šimon Faško, Ján Murgaš, Nino Marcelli, Zoran Záhradník a Leo Sauer."Riešili sme zdravotný stav hráčov, ktorý nám robil trošku starosti. V tomto momente sme v spojení s Cagliari, dohadujeme termín uvoľnenia Adama Grigera. AS Trenčín nám uvoľnil do kempu a na majstrovstvá sveta len jedného hráča a to Šimona Mičudu. Ostatných futbalistov klub na kemp nepustil a zatiaľ si ich ponechal. S predstaviteľmi AS sme v spojení a riešime možnosti uvoľnenia ďalších jeho hráčov," povedal pre futbalsfz.sk tréner Albert Rusnák a priblížil program kempu: "Absolvujeme sedem tréningových jednotiek. V nich sa zameriame na zlepšenie systémových vecí z pohľadu našej útočnej a obrannej fázy hry, ktoré nám ukázali posledné zápasy. Všetko budeme smerovať už ku konkrétnymi súperom, ktorí nás na šampionáte čakajú."