Tréner Russell skončil na striedačke Zvolena

Zvolen 23. marca (TASR) - Kanadský hokejový tréner Jamie Russell skončil na striedačke HKM Zvolen. Mužstvo povedie vo zvyšnom priebehu play off Norbert Javorčík. Účastník Tipos extraligy to uviedol v sobotu na svojom webe.



Russell pôsobil na striedačke HKM takmer dva mesiace a dosiahol bilanciu desať víťazstiev a deväť prehier. "Každému, kto má kladný vzťah k zvolenskému klubu, nie je ľahostajné, ako sa túto sezónu herne a výsledkovo prezentuje náš klub. Vždy som sa snažil byť k Vám úprimný a budem aj teraz," uviedol prezident klubu Dušan Mráz v stanovisku na oficiálnej webstránka HKM.



"Po príchode Russella do Zvolena, keď mužstvo už bolo v Poprade, sme si spoločne s ním pozreli náš zápas v televízii. Zápas sme prehrali po predĺžení. Pán Russell podľa jeho slov videl celkom jasne, čo treba zmeniť v systéme našej hry. A tiež vyhlásil, že nemá rád lenivých hráčov, a preto hneď v pondelok zrušil voľno a nariadil tréning. Celému predstavenstvu HKM sa to veľmi páčilo. Výsledky, ale najmä herný prejav v nasledujúcich týždňoch však vôbec netešil. Podľa nás sa prezentované myšlienky a plány nenaplnili a ani tréningový proces k progresu neviedol, práve naopak. Po štvrtom zápase kvalifikácie o play off v Liptovskom Mikuláši sme mali doslova slzy v očiach. Náš pohľad na spôsob prípravy na zápasy a pohľad trénera sa rozchádza. Nechcem teraz zachádzať do detailov. Včera večer sme mali dlhšie rokovanie predstavenstva klubu. Všetci sme sa zhodli na okamžitom odvolaní Jamieho Russella z funkcie hlavného trénera HKM Zvolen. Verte, toto rozhodnutie sa nerodilo ľahko. Nikdy som nič podobné nezažil, ale z nášho pohľadu k nemu muselo prísť," dodal Mráz.



Zvolen prehráva vo štvrťfinálovej sérii play off Tipos extraligy s Michalovcami 0:2 na zápasy. Tretí duel je na programe v nedeľu pod Pustým hradom.