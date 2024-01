Tréner Saintfiet sa obával, že tím Gambie počas letu na APN zomrie

Banjul 11. januára (TASR) - Tréner Tom Saintfiet sa obával, že hráči Gambie počas letu do dejiska Afrického pohára národovov (APN) v Pobreží Slonoviny zomrú. Lietadlo spoločnosti Air Cote d'Ivoire sa v stredu otočilo naspäť len niekoľko minút po odlete z gambijského hlavného mesta Banjul. Saintfiet sa domnieva, že v lietadle bol nedostatok kyslíka a tvrdí, že podmienky spôsobili, že mnohí členovia delegácie zaspali.



Predstavitelia leteckej spoločnosti potvrdili, že došlo k problému s tlakom na palube lietadla. "Miestna posádka povedala, že pred odletom bol problém s klimatizáciou, ale že pri štarte bude všetko v poriadku. Po niekoľkých minútach bolo v lietadle veľmi horúco. Všetci sme zaspali, pretože bol nedostatok kyslíka - niektorých hráčov nebolo možné zobudiť. Pilot si to všimol a museli sme sa vrátiť. Ľudí začala bolieť hlava a keby let trval ešte 30 minút, celý tím by zomrel. Zvláštne je, že kyslíkové masky sa nevytiahli. Našťastie si to pilot uvedomil, že ide o smrteľnú situáciu, a tak sa otočil späť," uviedol Saintfiet pre BBC Sport Africa.



Air Cote d'Ivoire je oficiálny letecký dopravca APN 2023 a vo vyhlásení spoločnosti sa uvádza, že posádka lietadla sa rozhodla vrátiť späť pre problémy s tlakom v kabíne. Saintfiet naznačil, že cestujúcim mohla hroziť otrava oxidom uhoľnatým, ale prezident Gambijskej futbalovej federácie (GFF) Lamin Kaba Bajo uviedol, že na podporu tejto domnienky neexistujú žiadne dôkazy.



"Vôbec som to nepocítil a nie je to klinicky, vedecky ani lekársky dokázané. Sú to individuálne postrehy a vnímanie, ale nič také tam nebolo. Sedel som takmer vedľa trénera a nevidel som, že by niekto skolaboval. Niektorí ľudia spali, ale pristáli sme bezpečne. Nedošlo k žiadnemu incidentu, všetci sme zišli dolu a nastúpili do autobusu, aby sme sa vrátili na terminál," skonštatoval Bajo.



Africký pohár národov (APN) štartuje v sobotu 13. januára. Gambijský tím sa stretne v C-skupine s obhajcami titulu Senegalom, Kamerunom a Guineou.