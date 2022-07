Tréner Sampaoli napriek úspešnej sezóne opúšťa Marseille

Marseille 1. júla (TASR) - Argentínsky futbalový tréner Jorge Sampaoli nebude pokračovať na lavičke Olympique Marseille. Francúzsky klub opúšťa krátko po tom, ako ho doviedol k druhému miestu v Ligue 1 a účasti v skupinovej fáze Ligy majstrov 2022/2023.



Sampaoli prišiel na Stade Velodrome v marci 2021. "Šestnásť mesiacov vzájomnej spolupráce dokázalo posunúť tento klub opäť trochu ďalej a podarilo sa nám priamo kvalifikovať do Ligy majstrov. Sme šťastní z cesty, ktorou smerujeme, no po dlhom zvažovaní a emotívnych rozhovoroch sa obe strany rozhodli vzájomný vzťah ukončiť," uviedol klub vo svojom stanovisku, z ktorého citovala agentúra AFP.



Šesťdesiatdvaročný Sampaoli v minulosti trénoval FC Sevilla či argentínsku reprezentáciu, v roku 2015 priviedol Čile k titulu na Copa America. Podľa odchádzajúceho trénera potreboval Olympique investovať viac do kvalitných posíl, aby mohol byť konkurencieschopný v LM: "Účinkovať v Lige majstrov znamená hrať proti skvelým tímom. Chceme v nej byť iba pre peniaze, alebo aj niečo dosiahnuť? Odohrať pár zápasov a nebyť skutočnou súčasťou tejto súťaže nepôsobí pre mňa logicky."