Streda 27. máj 2026
Tréner Sarri skončil na lavičke Lazia

Na archívnej snímke Maurizio Sarri. Foto: TASR/AP

Miláno 27. mája (TASR) - Taliansky futbalový tréner Maurizio Sarri v stredu rozviazal kontrakt s Laziom Rím. Podľa médií na Apeninskom polostrove by mal v najbližších týždňoch prevziať kormidlo v Atalante Bergamo.

Uplynulá sezóna Laziu nevyšla, keď v Serii A obsadili Rimania až deviate miesto a neuspeli ani vo finále Talianskeho pohára s Interom Miláno, pripomenula agentúra AFP. Sarri v minulosti pôsobil na lavičke SSC Neapol či Juventusu Turín.
