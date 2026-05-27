Tréner Sarri skončil na lavičke Lazia
Sarri v minulosti pôsobil na lavičke SSC Neapol či Juventusu Turín.
Autor TASR
Miláno 27. mája (TASR) - Taliansky futbalový tréner Maurizio Sarri v stredu rozviazal kontrakt s Laziom Rím. Podľa médií na Apeninskom polostrove by mal v najbližších týždňoch prevziať kormidlo v Atalante Bergamo.
Uplynulá sezóna Laziu nevyšla, keď v Serii A obsadili Rimania až deviate miesto a neuspeli ani vo finále Talianskeho pohára s Interom Miláno, pripomenula agentúra AFP. Sarri v minulosti pôsobil na lavičke SSC Neapol či Juventusu Turín.
