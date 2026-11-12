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Tréner Scaloni predĺžil zmluvu s Argentínou do roku 2030

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Ilustračná snímka. Foto: TASR - Roman Hanc

Scaloni vedie argentínsky národný tím od roku 2018.

Autor TASR
Buenos Aires 12. novembra (TASR) - Tréner argentínskej futbalovej reprezentácie Lionel Scaloni zostane vo svojej funkcii až do MS 2030. Vo štvrtok sa dohodol na štvorročnom predĺžení zmluvy. Informoval o tom prezident Argentínskej futbalovej asociácie (AFA) Claudio Tapia.

Scaloni vedie argentínsky národný tím od roku 2018. S mužstvom okolo kapitána Lionela Messiho získal v roku 2022 v Katare titul majstrov sveta, postúpil do finále MS 2026 a dvakrát triumfoval na Copa America (2021, 2024). Messi medzičasom ukončil reprezentačnú kariéru. Scaloni sa po vypršaní zmluvy stane argentínskym trénerským rekordérom v počte účastí na MS, pripomenula agentúra AFP. „Albicelestes" majú istú účasť na šampionáte ako jeden zo spoluorganizátorov turnaja rovnako ako Uruguaj, Paraguaj, Španielsko, Portugalsko a Maroko.
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