Tréner Schmetzer predĺžil zmluvu so Seattle Sounders

Seattle 26. januára (TASR) - Vedenie klubu zámorskej futbalovej MLS Seattle Sounders sa dohodlo s trénerom Brianom Schmetzerom na predĺžení spolupráce. Päťdesiatosemročný kouč podpísal v pondelok nový viacročný kontrakt, informovala agentúra AP.



Schmetzer prišiel do organizácie Sounders v roku 2012, najprv pracoval ako tréner tímu USL, v rokoch 2009-2016 ako asistent Sigiho Schmida a od roku 2016 už viedol prvé mužstvo ako hlavný tréner. Počas svojho pôsobenia priviedol Seattle štyrikrát do finále MLS Cupu a dvakrát s ním získal ligový titul. V základnej časti MLS dosiahol so Sounders bilanciu 67 víťazstiev, 24 remíz a 37 prehier.