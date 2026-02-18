< sekcia Šport
Tréner Sevilly Almeyda dostal sedemzápasový dištanc
Argentínsky kouč nesúhlasil s vylúčením na štadióne Ramona Sancheza Pizjuana a nahnevaný na hracej ploche argumentoval s rozhodcom.
Autor TASR
Sevilla 18. februára (TASR) - Trénera futbalistov FC Sevilla Matiasa Almeydu suspendovali na sedem zápasov po jeho červenej karte v sobotňajšom dueli 24. kola La Ligy proti CD Alaves (1:1).
Argentínsky kouč nesúhlasil s vylúčením na štadióne Ramona Sancheza Pizjuana a nahnevaný na hracej ploche argumentoval s rozhodcom. Disciplinárna komisia Španielskej futbalovej federácie (RFEF) vo vyhlásení uviedla, že 52-ročného kormidelníka suspendovala na dva zápasy za protesty, na jedno stretnutie za to, že po vylúčení neodišiel z ihriska, na tri duely za pohŕdavý postoj voči rozhodcom a na ďalší zápas za nešportové správanie.
Sevilla sa v tabuľke nachádza na 13. mieste, no len dva body nad pásmom zostupu. Informácie priniesla agentúra AFP.
