Tréner Shedden predĺžil zmluvu s Banskou Bystricou

Banská Bystrica 3. apríla (TASR) - Kanadský hokejový tréner Doug Shedden bude aj v sezóne 2022/2023 pôsobiť v Banskej Bystrici. "Barani" o tom informovali na svojej oficiálnej webstránke.



V sezóne 2022/2023 mal banskobystrický tím postupne troch hlavných trénerov. V úvode ročníka ho viedol Fín Antti Karhula, ktorého vedenie klubu v októbri odvolalo z funkcie. Nahradili ho Rudolf Jendek a Tomáš Surový, ktorý vydržali pri kormidle mesiac a od záveru novembra prebral mužstvo Shedden. Doviedol ho k 4. miestu po základnej časti. "Barani" v nej boli najúspešnejší tím na klziskách súperov, z ktorých priviezli 49 bodov. Sezóna sa pre nich skončila vo štvrťfinále play off, v ktorom podľahli Spišskej Novej Vsi 3:4 na zápasy.



Shedden doteraz viedol HC '05 v 39 zápasoch, v ktorých mal tím bilanciu 19-4-2-14. "Užívam si spoluprácu s (manažérom) Ľubošom Pisárom a výsledky, ktoré sme dosiahli po mojom príchode. Teším sa na to, ako Banská Bystrica vyzerá počas leta, no som si v podstate istý, že je nádherná. Baví ma práca v tomto klube, baví ma pracovať s vedením a celým realizačným tímom. To sú všetko plusy, ktoré zavážili pri mojom rozhodovaní, aby som pokračoval. Teraz si užijeme trochu voľna počas leta, no zároveň nás čaká tvrdá robota pri skladaní kádra na budúcu sezónu. Miest v tíme je dostatok, takže určite bude na čom pracovať," povedal Shedden.



Generálny manažér banskobystrického klubu pre športovú časť Ľuboš Pisár ocenil, že Shedden dal v sezóne 2022/2023 hre tímu požadovanú tvár. "Ukázal, akým spôsobom pracuje a od novembra zobral tím z 11. až na 4. miesto. Bola to veľmi zložitá situácia, v ktorej preukázal svoje kvality. Od začiatku sme vedeli, že chceme s ním pokračovať a sme veľmi radi, že po rokovaniach sa nám podarilo dohodnúť. Predstava na novú sezónu je taká, že zintenzívnime vzájomnú komunikáciu pri tvorbe tímu. Nejaké veci sú už rozrobené, ale ešte stále je dosť veľký priestor na to, aby sme dali tímu vlastnú tvár a spôsob, akým chceme, aby tím hral a prezentoval sa. Myslím si, že to je tiež dôvod, ktorý sa Dougovi páčil a pre ktorý sa rozhodol zostať," povedal Pisár pre klubový web.