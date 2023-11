Tréner Simeone predĺžil zmluvu s Atleticom Madrid do roku 2027

Madrid 9. novembra (TASR) - Tréner futbalistov Atletica Madrid Diego Simeone predĺžil zmluvu o tri roky do júna 2027. Klub o tom informoval v oficiálnom vyhlásení.



Simeone pôsobí v Atleticu od decembra 2011 a podľa vyjadrenia klubu by v ňom mal "zostať minimálne do 30. júna 2027." Klub považuje éru s argentínskym kormidelníkom za jednu zo svojich najúspešnejších, keďže pod jeho vedením získal osem trofejí. Simeone priviedol Atletico ku dvom titulom v španielskej lige (2014, 2021), triumfu v Copa del Rey (2013), dvom víťazstvám v Európskej lige (2012, 2018), dvom titulom v európskom Superpohári a k jednému španielskemu Superpoháru. Simeone doteraz absolvoval s Atleticom 642 zápasov, čím už dávnejšie prekonal klubový rekord Louisa Aragonesa (612). Tím pod jeho vedením dosiahol 380 víťazstiev a prehral iba v 18 percentách zápasov.