Tréner Skudra skončil v Prešove po sérii piatich prehier

Na snímke Peteris Skudra. Foto: TASR - Veronika Mihaliková

Skudra prišiel do Prešova v marci.

Autor TASR
Prešov 27. septembra (TASR) - Vedenie hokejového klubu HC Prešov po sérii piatich prehier ukončilo spoluprácu s Peterisom Skudrom. Lotyšský kormidelník je tak prvým odvolaným trénerom v tejto sezóne Tipsport ligy. Jeho zverenci bodovali len v úvodnom kole, keď zdolali Poprad 4:3.

Nováčik v piatok na domácom ľade podľahol Liptovskému Mikulášu 3:4 a práve tento zápas bol pre Skudru posledným v pozícii trénera „koňarov“. Skudra prišiel do Prešova v marci. „Na základe neuspokojivých výsledkov A-mužstva sme sa rozhodli po včerajšom zápase pristúpiť k odvolaniu trénera Peterisa Skudru. Hlavný tréner mal plnú kompetenciu, ale aj napriek tomu sa mu nepodarilo dosiahnuť požadovaný výsledok. Intenzívne pracujeme na jeho nástupcovi,“ uviedol HC Prešov na sociálnej sieti.

