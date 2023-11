Tréner Skuhravý predĺžil zmluvu s Podbrezovou o štyri roky

Podbrezová 21. novembra (TASR) - Český futbalový tréner Roman Skuhravý predĺžil zmluvu s FK Železiarne Podbrezová o ďalšie štyri roky. Informovala o tom oficiálna webstránka účastníka Niké ligy.



Skuhravý prišiel do tímu pred začiatkom sezóny 2021/2022 a hneď vo svojom premiérovom ročníku postúpil s mužstvom z II. ligy do najvyššej slovenskej súťaže. Ako nováčik následne skončila Podbrezová na štvrtej priečke, pričom len tesne jej ušla účasť v pohárovej Európe. V tejto sezóne sa "železiari" momentálne nachádzajú rovnako na štvrtej priečke, v doterajších štrnástich zápasoch získali 26 bodov.



"Vnímam to predovšetkým ako veľký záväzok všetkým zúčastneným," uviedol Skuhravý na margo podpisu novej zmluvy. "Hráčom, fanúšikom, ale aj širokej futbalovej verejnosti sme dali najavo, že tomu, čo robíme, veríme a ešte nie je koniec. Nepotreboval som vôbec dlhý čas na premýšľanie. Pre mňa bolo prekvapením, že mi klub ponúka takúto dlhodobú zmluvu a pre mňa je to obrovská pocta. Pre mňa bolo rozhodovanie jednoduché, pretože ja chcem vidieť vždy cieľ a momentálne sme niekde v polovici našej cesty. Pomaličky sa posúvame, ja chcem byť toho súčasťou a bolo by mi ľúto, keby som nemohol byť pri tom."



Skuhravý začínal s trénerskou kariérou v mládežníckych kategóriách FK Jablonec. Neskôr sa stal hlavným koučom "áčka" a doviedol ho na štvrté mieste v lige, ako aj k prvenstvu v Českom pohári. Do finále pohárovej súťaže postúpil neskôr aj s druholigovou Opavou, s ktorou sa o rok prebojoval do najvyššej českej súťaže. Do Podbrezovej prišiel po trojročnom pôsobení na lavičke Dukly Praha. Na lavičke "železiarov" odkoučoval dokopy 87 zápasov, z toho 30 stretnutí v II. lige (24-2-4), 47 duelov v Niké lige (21-10-16) a 10 vystúpení v rámci Slovnaft Cupu (8-0-2).



"Veľmi sa tešíme, že sme sa po predchádzajúcich debatách dohodli na ďalšej štvorročnej spolupráci. Tréner Skuhravý ešte v Podbrezovej nedokončil svoju robotu, je to jeden z najlepších trénerov v lige a my sme hrdí, že svoju budúcnosť spojil s naším klubom," uviedol generálny manažér klubu Miroslav Poliaček. Podľa prezidenta a predsedu predstavenstva FK Železiarne Podbrezová Vladimíra Sotáka staršieho je predĺženie zmluvy o štyri roky v slovenskej lige rarita: "Keď sa pozrieme na ostatné mužstvá, ako sa menia tréneri, to že Roman Skuhravý je v Podbrezovej už tretí rok, svedčí o tom, že z Podbrezovej urobil lepšiu Podbrezovú. Vďaka nemu sme skvalitnili hru, náš prejav na ihrisku. Podbrezová sa snaží hrať futbal a s kýmkoľvek sa na Slovensku stretnem, tak povie, že Podbrezová hrá pekný futbal. Mohli sme mať možno viac bodov, ale hráme s mladým mužstvom, chlapci sa zapracovávajú a musia sa naučiť najmä v závere udržať loptu, aby sme nedostávali góly. Ale s tým majú problém aj iné väčšie mužstvá."