Bratislava 9. apríla (TASR) - Oba semifinálové zápasy Kaufland play off Tipos extraligy medzi hokejistami Slovana a Košíc sa podobali ako vajce vajcu. Do polovice duelu sa hrala vyrovnaná partia, Slovan potom zlomil svojho súpera. A to aj vďaka hrubým chybám, ktorým sa "oceliari" nevyhli.



V piatok bol stav po 40 minútach nerozhodný 1:1, potom však nevyhodil puk Šedivý a neskôr prihral Saucerman priamo na hokejku Harrisa. V oboch prípadoch Slovan takouto ponukou nepohrdol. "V play off sa také chyby nesmú stávať. Dali sme si vlastné góly. Ale musíme sa z toho poučiť. Musíme sa sústrediť na tretí zápas, chceme ho zvládnuť. Musíme dať do neho sto percent, verím, že sa to podarí," povedal po zápase kapitán Košíc Michal Chovan.



Košice dali v oboch zápasoch gól ako prví, no túto psychickú výhodu nedokázali pretaviť ani do jedného triumfu. V piatkovom dueli viedli takmer celé dve tretiny. "Hrali sme dobrý zápas, boli sme aj lepší. Prišli sme o bodík. Ale je to 2:0 a hrá sa na štyri víťazné zápasy. Musíme na to nadviazať a musíme hrať celých 60 minút," dodal Chovan.



Tréner Slovana Andrej Podkonický vyzdvihol kvalitu Košíc, ale poznamenal, že k chybám súpera ho donútila aktívna hra jeho zverencov: "My musíme hrať celých 60 minút. Košice majú kvalitný tím, ale my si musíme ísť za tým a musíme si veriť. My sme na nich vyvíjali tlak a chyby sme ich donútili robiť my. Tlačili sme sa na nich a išli sme si za gólmi. Nehráme so slabým súperom. Mohli dať už skôr dva - tri góly. Mali sme dobrý štart, ale gól dal súper. My vieme, že musíme hrať za obrancov a unaviť ich. Máme širší káder, čo je naša výhoda."



Kouč Bratislavčanov nemá dôvod po úspešnom vstupe do semifinále niečo meniť, ale pred odvetami v Košiciach k nejakým drobným zmenám môže prísť. "Je tam väčšie klzisko, tam to bude o napádaní. Uvidíme po prvých piatich minútach, či niečo zmeníme," naznačil.



Ku kvalite piatkového duelu prispela aj výborná atmosféra, sledovalo ho vyše 9000 divákov, čo je rekord tejto sezóny. "Hrá sa to pre divákov. Konečne ich bolo plno. Chceme mať plné štadióny a tešíme sa aj do Košíc, kde bude tiež plno," uzavrel tréner Slovana.