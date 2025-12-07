< sekcia Šport
Tréner Slovana Weiss po prehre v Košiciach: Niečo sa už musí stať
Na pozápasovej tlačovke v KFA pripomenul aj absenciu zranených hráčov.
Autor TASR
Košice 7. decembra (TASR) - Prehra futbalistov Slovana Bratislava na ihrisku FC Košice 0:2 potvrdila, že „belasí“ nie sú napriek pozícii lídra tabuľky v ideálnom rozpoložení. Otvorene o tom hovoril aj tréner Vladimír Weiss st., ktorý avizoval, že v pondelok sa stretne s majiteľom klubu Ivanom Kmotríkom, aby prehodnotil svoju budúcnosť na Tehelnom poli. Po zápase v Košickej futbalovej aréne (KFA) nešetril kritikou na výkon svojho tímu rovnako ako obranca Guram Kašia.
Slovanistov prišlo do Košíc povzbudiť aj niekoľko stoviek fanúšikov, ktorí verili, že si ich tím napraví chuť po nedávnej domácej prehre s Ružomberkom 1:2. Stal sa však úplný opak a práve Slovan sa stal prvým tímom v sezóne, ktorý proti Košiciam neskóroval. „Bolo to z našej strany naozaj zlé. Musím skritizovať všetkých hráčov vrátane seba,“ poznamenal Kašia a v kritike pokračoval: „Nie je to ani len blízko k tomu, kde by sme mali byť. Dnes sme si nezaslúžili vôbec nič, ani nosiť tento dres. Proti Michalovciam sme mali šťastie, ale inak sme hrali v nedávnych ligových zápasoch hrozne. Som naozaj nahnevaný. Ak chceme byť majstri, niečo sa musí zmeniť. Nemôžeme takto pokračovať, pretože toto už nebol zďaleka prvý takýto zápas. Jeden alebo dva zlé zápasy sa dajú akceptovať, ale toto sú už tri po sebe, v ktorých sme hrali naozaj zle. Je to o prístupe a mentalite. Ak chceme byť majstri, musíme mať mentalitu. Mali sme ju, ale nemáme ju a to ma hnevá. Máme veľké šťastie, že sme ešte prví, pretože v nedávnych dňoch sme prehrali s dvomi tímami zo spodku tabuľky a tie mužstvá boli lepšie než my. Nie je to o tréneroch, je to o hráčoch. Tí musia prevziať zodpovednosť, pretože tento prístup nie je blízko k tomu, aký by mal byť,“ zhrnul svoje pocity Kašia.
Slovanisti prvýkrát v sezóne nebodovali u súpera a Košiciam podľahli prvýkrát, odkedy sa FC vrátil do najvyššej súťaže. V sobotňajšom stretnutí mali Košičania viac čistých šancí a boli ofenzívne nebezpečnejší než Slovan. „Z môjho pohľadu to bola hrôza. Keď mám povedať pravdu, čakal som niečo takéto, ale nie až také zlé, pretože toto mužstvo poznám. Niektorí hráči sú mimo formy, iní ešte nepochopili, čo je Slovan. Niektorým možno prekážam ja. Máte v kádri 24 hráčov, z ktorých sú spokojní tí, ktorí vybehnú na trávnik a ostatní sú urazení alebo sklamaní. Keď však dostanú šancu, nemôžu hrať tak ako dnes. Z toho potom musí tréner urobiť závery,“ povedal Weiss st.
Kritickú fázu sezóny rozobral ešte podrobnejšie. Pritom podľa výsledkov by sa mohlo zdať, že na veľkú kritiku nie je dôvod. Slovanisti síce prehrali uplynulé dva ligové zápasy, no predtým zvíťazili v siedmich súťažných zápasoch z ôsmich, vrátane mimoriadne cenného triumfu nad Rayom Vallecanom (2:1) v Konferenčnej lige. Herný prejav má však ďaleko od predstáv 61-ročného kormidelníka. „Ľudia majú po Lige majstrov veľké oči, no kvalita hráčov nie je taká, aby sme zopakovali výsledky, ktoré sme mali pred rokom či dvomi. Môže sa stať, že odohráme podobný zápas ako proti Rayu Vallecano, ale okolo neho bolo veľa zlých výkonov v domácej lige. Chýba nám kvalita. Sme aj unavení, no zároveň máme aj prestarnuté mužstvo. Žiaľ, teraz hráme bez stredového útočníka. Uvidíme, čo sa stane v pondelok, ale niečo sa stať musí. Takáto situácia nemôže trvať dlhšie. Musia prísť zmeny. Nie je tajomstvo, že vzťahy v klube nie sú ružové. Ak niekto uzná, že ja už nie som správny tréner pre Slovan, tak odídem. Ak Ivan (Kmotrík starší, pozn.) povie, nech sa vyspím a že pôjdeme spolu ďalej, tak pôjdeme. Mám vek, keď ešte môžem Slovanu veľa odovzdať, ale je tu aj druhá stránka veci ako je hráčska kvalita. O tom sa budeme rozprávať,“ konštatoval Weiss.
Na pozápasovej tlačovke v KFA pripomenul aj absenciu zranených hráčov. „Toto mužstvo už má to najlepšie za sebou. To je normálne, vek hráčov nepustí. Druhá vec je, že kľúčoví hráči sú zranení. Chýbajú nám ich góly,“ doplnil Weiss.
