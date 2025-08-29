< sekcia Šport
Tréner Slovana Weiss st. s trojtýždňovým trestom
Kormidelníka „belasých“ vylúčili vo víkendovom ligovom stretnutí na trávniku Michaloviec po konci zápasu za hrubé nešportové prejavy.
Autor TASR
Bratislava 29. augusta (TASR) - Disciplinárna komisia Slovenského futbalového zväzu (DK SFZ) potrestala trénera Slovanu Bratislava Vladimíra Weissa staršieho pozastavením výkonu funkcie na tri týždne. Okrem toho sa zápasovým trestom nevyhli ani hráč Spartaka Trnava Cedrica Badolo a AS Trenčín Richard Križan.
Kormidelníka „belasých“ vylúčili vo víkendovom ligovom stretnutí na trávniku Michaloviec po konci zápasu za hrubé nešportové prejavy. Na adresu hlavného rozhodcu použil Weiss podľa rozhodnutia DK SFZ hanlivý výrok, s účinnosťou od 25. augusta mu bola na tri týždne pozastavená funkcia trénera. Na lavičke tak bude absentovať v zápasoch proti Košiciam a Žiline, k dispozícii nebude ani na duel Slovnaft Cupu proti Nádszegu.
Badolo dostal trojzápasovú stopku za zákrok v stretnutí s Komárnom, od rozhodcu inkasoval červenú kartu. Podľa DK SFZ to bolo za surovú hru - kopnutie súpera v súboji o loptu vykonané nadmernou silou. S rovnakým trestom obišiel aj Križan, ktorý nedohral duel s Dunajskou Stredou.
