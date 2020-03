Tréner Sloveniek Kopúň: Netreba nič siliť, zápasy odohráme neskôr

Bratislava 30. marca (TASR) – Situácia so šírením nového koronavírusu zasiahla aj do kalendára slovenskej futbalovej reprezentácie žien, ktorá mala v prvej polovici apríla odohrať dva zápasy kvalifikácie ME 2021. V Myjave mali najskôr Slovenky privítať Lotyšky (10. apríla) a o štyri dni neskôr Islanďanky, duely však Európska futbalová únia (UEFA) zrušila. Tréner Peter Kopúň toto rozhodnutie privítal a tvrdí, že momentálne sú dôležitejšie veci ako futbal.



"Na jednej strane som rád, že sa robia kroky k tomu, aby sa čo najviac zamedzilo ďalšiemu šíreniu koronavírusu. Dôležité je, aby sme všetci boli zdraví a v poriadku. Na druhej strane, zo športového pohľadu, nám aprílový zraz bude chýbať, ale stretneme sa v júni. Hráčky majú individuálne tréningy v kluboch a členovia realizačného tímu majú pracovné povinnosti. Rozhodnutie o zrušení zápasov neberiem v žiadnom prípade tragicky," povedal Kopúň v rozhovore pre futbalsfz.sk.



"Všetci sme sa zhodli, že ako to je, tak to to malo aj byť. Netreba zbytočne nič siliť, zápasy sa dajú odohrať aj neskôr. UEFA založila pracovnú skupinu, ktorá sa má zaoberať novými termínmi. Keď som nad tým celým premýšľal, napokon som rád, že sa v apríli nehrá, lebo nominované dievčatá zo zahraničia by museli ísť po príchode na Slovensko do karantény. Reálne si neviem predstaviť, ako by sme na zraze fungovali," poznamenal Kopúň.



Reprezentačný kormidelník sa aj na diaľku zaujíma o zdravotný stav hráčok. "V kontakte sme cez vedúceho tímu Michala Vengloša, ktorý zisťoval, ako sú dievčatá na tom. Čo mám informácie, všetky sú v poriadku. Žiadna hráčka nehlásila žiadny zdravotný problém, a to platí aj o členoch realizačného tímu. Písal som si aj s trénerom českej reprezentácie Karlom Radom, s ktorým sme boli počas marca na turnaji na Cypre. Povedal mi, že aj oni všetci sú v poriadku a nemá informácie o nejakých ťažkostiach. Na Cypre sme absolútne nevnímali, že by sa šíril koronavírus. Hotel, v ktorom sme bývali, dbal na hygienu. Kam sme sa pohli, tam boli dezinfekčné gély a v lekárňach sme mohli dokúpiť všetko, čo sme potrebovali. Tam nebol nedostatok rúšok, rukavíc alebo ďalších pomôcok potrebných na prevenciu," dodal Kopúň.



Jeho zverenky figurujú v tabuľke F-skupiny na predposlednom štvrtom mieste. V štyroch stretnutiach nazbierali štyri body, na chvoste je bez bodu Island. Lídrami zoskupenia sú s 9 bodmi Švédsko a Island.