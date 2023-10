Tréner slovenských volejbalistiek Mašek predĺžil zmluvu o dva roky

Bratislava 31. októbra (TASR) - Tréner slovenských volejbalistiek Michal Mašek predĺžil zmluvu so Slovenskou volejbalovou federáciou (SVF) o dva roky. Obe strany sa rozhodli uplatniť opciu v súčasnej zmluve 40-ročného kouča a predĺžili kontrakt do 31. októbra 2025. Informovala o tom oficiálna webstránka SVF.



Mašek vedie slovenskú reprezentáciu od roku 2022, keď s ňou odohral 35 zápasov, v ktorých dvadsaťkrát zvíťazil. Na nedávnych ME v Estónsku a Taliansku obsadilo Slovensko historické 10. miesto. "Počas dvoch sezón 2022 a 2023 pôsobila reprezentácia žien veľmi pozitívne a profesionálne. Celkové hodnotenie práce hlavného trénera, realizačného tímu a celého družstva považujeme za mimoriadne úspešné a výsledky i prezentácia družstva sú na úrovni, ktorá si vyžaduje rešpekt. V rebríčkoch CEV a FIVB sa nachádzame na najvyšších miestach počas existencie Slovenska, čo dáva veľký predpoklad, že naše družstvo bude priamym účastníkom ME 2026 bez kvalifikácie a reálne sa uchádzame o účasť na MS 2025," povedal prezident SVF Marek Rojko pre oficiálnu webstránku federácie.



Účasť na nadchádzajúcich majstrovstvách sveta by bola pre slovenské družstvo prvá v histórii. "Predĺženie spolupráce má dve roviny. Prácu, ktorú sme s realizačným tímom za posledné dva roky urobili, nás napĺňa. Taktiež je výborná spolupráca so Slovenskou volejbalovou federáciou a v tíme máme výborné vzťahy s hráčkami. Druhé hľadisko sú výsledky práce. Po prvý raz v histórii sa zrejme stane, že na ďalší európsky šampionát, ktorý sa uskutoční v roku 2026, sa kvalifikujeme priamo a možno sa predstavíme aj na svetovom šampionáte v roku 2025. Práca nám dávala veľa energie," povedal ohľadom predĺženia spolupráce so SVF Mašek.



"Budúci rok nás čaká Zlatá Európska liga, v ktorej chceme nazbierať do rebríčka čo najviac bodov. Chceme urobiť maximum a zapracovať do družstva mladé a perspektívne hráčky. Chcem, aby reprezentácia fungovala tak, ako má. Z dlhodobého hľadiska je určite najväčšia výzva účasť na majstrovstvách sveta," dodal púchovský tréner.