Tréner Slovenska Naglič nominoval 17 hráčov: Máme nové mená

širšia nominácia Slovenska na kvalifikačné zápasy ME 2025 proti Belgicku (štvrtok 20. februára o 20.15 h, Charleroi) a Lotyšsku (nedeľa 23. februára o 17.00 h, Gopass aréna - Bratislava):



hráči: Šimon Krajčovič (Giessen 46ers/Nem.), Mário Ihring (GTK Glivice/Poľ.), Dalibor Hlivák (BC Prievidza), Matej Majerčák, Samuel Volárik, Milan Szabó, Maroš Zelizňák (všetci Inter Bratislava), David Abrhám, Boris Bojanovský, Alex Krajčovič (všetci Patrioti Levice), Róbert Rožánek (Iskra Svit), Timotej Malovec (KK Mega Basket/Srb.), Tomáš Valentíny (GBA Fruko-Schulz Jindřichův Hradec/ČR), Jakub Mokráň (Gipuzkoa Basket/Špa.), Vladimír Brodziansky (Obradoiro CAB/Špa.), Matej Siládi (BKM Lučenec), Juraj Páleník (Spišskí Rytieri)



realizačný tím: Aramis Naglič – hlavný tréner, Michal Madzin, Zlatko Jovanovič, Maroš Helmecy – asistenti trénera, Enriko Smák – kondičný tréner, Juraj Sluka – fyzioterapeut, Michal Ondruš – generálny manažér, Miroslav Páleník – manažér tímu, Richard Demovič – doktor

Bratislava 12. februára (TASR) - Slovenskú mužskú basketbalovú reprezentáciu čakajú záverečné dva zápasy v C-skupine kvalifikácie majstrovstiev Európy 2025. Realizačný tím, na čele s trénerom Aramisom Nagličom, nominoval na zápasy s Belgickom (štvrtok 20. februára o 20.15 h) a Lotyšskom (nedeľa 23. februára o 17.00 h) 17 mien.Postupové šance Slovákov sú už skôr v teoretickej rovine, nad Belgickom potrebujú vyhrať o 16 a viac bodov, ak chcú ešte pomýšľať nad premiérovou účasťou medzi najlepšími tímami Európy. Oproti novembrovému dvojzápasu so Španielskom prišlo k nominácii k niekoľkým zmenám. ",“ vyjadril sa pre oficiálnu stránku Slovenskej basketbalovej asociácie reprezentačný tréner Aramis Naglič.Okrem tradičných opôr, ako sú Vladimír Brodziansky, Timotej Malovec alebo Šimon Krajčovič, nechýbajú v širšej nominácii nové mená, ktoré majú za sebou zatiaľ len minimum skúseností v reprezentačnom drese Slovenska alebo sa do národných farieb oblečú po dlhom čase. Do tejto skupiny možno zaradiť Mateja Siládiho, Alexa Krajčoviča, Maroša Zelizňáka, Borisa Bojanovského, Juraja Páleníka a Tomáša Valentínyho. "," uviedol Naglič. Realizačný tím si na každý zápas môže vybrať maximálne 12 mien.Situácia v C-skupine z pohľadu postupových miesteniek je pred februárovými zápasmi celkom prehľadná. Lotyšsko a Španielsko sa predstavia na záverečnom turnaji, o zostávajúce miesto zabojuje Slovensko s Belgickom.štvrtok 20. februára: Lotyšsko - Španielsko (18.30 h), Belgicko - SLOVENSKO (20.15 h)nedeľa 23. februára: SLOVENSKO - Lotyšsko (17.00 h), Španielsko - Belgicko (17.00 h)1. Lotyšsko 4 4 0 303:282 8 - už istý postup na ME2. Belgicko 4 2 2 288:273 63. Španielsko 4 2 2 288:280 6 - už istý postup na ME4. SLOVENSKO 4 0 4 255:299 4