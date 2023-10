Tréner slovenskej reprezentácie do 21 rokov musel urobiť dve zmeny

Poprad 8. októbra (TASR) - Tréner slovenskej futbalovej reprezentácie do 21 rokov Jaroslav Kentoš musel ešte pred októbrovým zrazom urobiť dve zmeny v nominácii. Jeho tím čakajú dva prípravné zápasy - vo štvrtok nastúpi proti rovesníkom z Poľska a o päť dní neskôr si zmeria sily s MFK Dukla Banská Bystrica. Hneď na úvod asociačného termínu mu z nominácie vypadli pre zdravotné problémy Sebastián Kóša a Matej Riznič.



Slovenská "dvadsaťjednotka" začala prípravu na štvrtkové stretnutie v Poprade, celkovo mal tréner k dispozícii 13 hráčov. "Prišlo trinásť hráčov, urobili sme dve vynútené zmeny. Sebastiána Kóšu, ktorý má virózu, sme nahradili Marekom Ujlakym. Matej Riznič má tak isto zdravotné problémy, v strede poľa ho nahradí Máté Szolgai," uviedol Kentoš pre webstránku futbalsfz.sk. K terajšiemu mužstvu sa do pondelka pripojí aj Adam Obert, ten má ešte povinnosti v talianskom Cagliari Calcio.



"Poľsko je mužstvo, ktoré má momentálne vyrovnanú fázu medzi obranou a útokom. Hrajú aktívny futbal, je tam množstvo pressingu a inkasujú málo gólov. Ja očakávam súpera na úrovni Česka, Rakúska či Maďarska," povedal k najbližšiemu súperovi Kentoš.



Jediný nováčik kádri je Timotej Jambor z MŠK Žilina. "Pocity sú zatiaľ super, som rád, že ma tréner nominoval. Je to môj prvý zraz s dvadsaťjednotkou, dúfam že sa zohrám s chalanmi a zraz bude to mať dobrú úroveň. Hlavne sa chcem ukázať v čo najlepšom svetle, aby som dostal pozvánku aj nabudúce," povedal mladý kanonier. V predošlom období mal problémy so stehenným svalom, ten je však podľa jeho slov už v poriadku: "Mesiac som vynechal pre zranenie, netrénoval som a nehral som zápasy. V poslednom čase som však už mal nejaké minúty a som fit." Reprezentácia do 21 rokov nastúpi proti Poľsku 12. októbra o 18.00 h v Košiciach a 17. októbra o 15.00 h ju čaká v popradskom NTC duel s MFK Dukla Banská Bystrica.