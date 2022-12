Tréner slovenskej reprezentácie hádzanárov Gurich sa dočkal víťazstva

Bratislava 31. decembra (TASR) - Na konci roka sa tréner slovenskej reprezentácie hádzanárov Fernando Gurich dočkal premiérového víťazstva na lavičke národného tímu. Jeho zverenci obsadili na Karpatskom pohári v Oradei konečné 2. miesto, keď najskôr v semifinále zdolali domáce Rumunsko 31:30 a potom vo finále nestačili na Egypt (29:33).



"Naše vystúpenie môžem hodnotiť celkom pozitívne a to nevravím len pre dosiahnuté výsledky, ktoré boli dobré, ale najmä z hľadiska výkonov. Náš cieľ bol jasný, a to pokračovať v napredovaní v našom hernom systéme. Urobili sme krok vpred a na môj názor nemajú vplyv naše výsledky. Potrebujeme stále pokračovať v tomto trende, lebo stále tam bolo veľa chýb, ktoré musíme napraviť a v budúcnosti sa ich vyvarovať," zhodnotil účinkovanie na podujatí španielsky kouč Gurich v rozhovore pre portál slovakhandball.sk.



Slováci nemali na turnaji k dispozícii najsilnejší tím, kormidelníka však potešili výkony nováčikov. "Som hrdý na všetkých hráčov, čo tu boli, za spôsob ako reprezentovali svoju krajinu a bojovali. Je to veľmi dôležité. Príjemné bolo sledovať aj počínanie nových hráčov, ktorí dostali šancu na tejto úrovni prvýkrát. Odviedli dobrú prácu. Nechcem na nikoho zabudnúť, ale spomeniem Poláka, Fenára, Slobodu, Hajka, Páleša či Ľubu. Zlepšovali sa každým dňom a to je pre mňa najlepšia správa. Nemôžeme pracovať len s 18 - 20 hráčmi, ale musíme mať pripravených 30 - 40 hráčov. Preto chceme naďalej sledovať a skúšať ďalších. Potrebujeme hráčov, ktorí sú hladní po tom, aby dostali šancu a mohli si vybojovať miesto v kádri národného tímu."



Gurich napriek spokojnosti zdôraznil, že ho s tímom pred jarným pokračovaním kvalifikácie ME čaká ešte množstvo práce: "Musíme zlepšiť veľa vecí, ale predovšetkým obrannú fázu, v ktorej sme mali problémy. Podľa môjho názoru naša hra v útoku funguje stále lepšie a lepšie, dokážem nachádzať ideálnejšie riešenia. Ešte musíme lepšie využívať rýchle protiútoky. Musíme sa ďalej koncentrovať na naše zlepšovanie. Môžeme byť hrdí na hráčov za ich prístup a bojovnosť. Náročné zápasy proti kvalitným tímom nás posúvajú vpred a to je to, čo potrebujeme."



V januári čakajú na slovenskú reprezentáciu ešte prípravný duel proti Čile v Trnave a potom dvojzápas s Českom. "Máme pred sebou ešte tri zápasy, ktoré využijeme na to, aby si všetci zahrali a mohli získavať skúsenosti. Samozrejme, budeme sa snažiť dosiahnuť aj víťazstvá," uviedol Gurich, ktorý prelom rokov strávi doma v Španielsku: "Pobudnem s najbližšími. Na Silvestra sa stretnem s rodičmi a príchod nového kalendárneho roka oslávim s priateľmi. V ďalších dňoch pôjdem za Jorgem Dueňasom, trénerom ženskej reprezentácie SR. Budeme riešiť pracovné záležitosti a pripravovať sústredenie reprezentácie."