Tréner slovenskej ženskej reprezentácie Sieppi: Chceme postúpiť na ZOH

Bratislava 18. októbra (TASR) - Cieľ nového trénera slovenskej ženskej hokejovej reprezentácie Arta Sieppiho je postup na ZOH 2026 v Taliansku. Päťdesiatsedemročný fínsky kouč chce okrem toho vrátiť Slovensko do elitnej kategórie MS.



"Od roku 1998 som v ženskom hokeji a okrem Fínska som trénoval aj Japonky. So slovenským hokejom som mal prvý kontakt v roku 2010 na olympiáde vo Vancouveri. Hrali sme proti vášmu výberu prípravný zápas, no tiež som sa so Slovenkami stretával v rámci kempov Medzinárodnej hokejovej federácie (IIHF). Najdôležitejšia vec je zistiť, ako sme na tom. Potrebujeme robiť malé veci, ktorými sa zlepšíme a dostaneme sa na vyššiu úroveň. Cieľ je vytvoriť si vlastný systém, ktorý prinesie úspech," povedal Sieppi. Družstvo fínskeho kouča čaká v novembri turnaj vo Francúzsku.



Generálna manažérka ženských reprezentácií Ľubomíra Kožanová prezradila, že tréner podpísal zmluvu na štyri roky. "Kontrakt platí na olympijský cyklus a cieľ je vrátiť Slovensko do A-kategórie a posunúť sa aj v rebríčku medzi najlepšiu desiatku. V príprave hráme zápasy s Maďarkami, preto dúfame, že do dvoch rokov zopakujeme ich úspech," uviedla Kožanová. Podľa nej je kľúčové zvýšiť členskú základňu a v budúcnosti vytvoriť juniorskú dievčenskú súťaž.



Sieppi pôsobí aj v olympijskom centre ako riaditeľ pre trénerov. Na utorkovej tlačovej konferencii však potvrdil, že bude k dispozícii slovenskej reprezentácii a pomôže aj výberom do 18 a do 16 rokov.