Tréner Španielska Luis Enrique zváži svoju budúcnosť po MS

Dauha 6. decembra (TASR) - Tréner španielskej futbalovej reprezentácie Luis Enrique zváži po osemfinálovom vypadnutí svojho tímu na MS v Katare svoju ďalšiu budúcnosť.



"Počas MS ešte nie je správny čas na diskusiu o mojej trénerskej budúcnosť," uviedol pre oficiálnu stránku Španielskej futbalovej federácie (RFEF).



Španieli skončili na MS už v osemfinále po tom, ako ich vyradilo Maroko po jedenástkovom rozstrele. Prehra znamená otázne zotrvanie Enriqueho, ktorého zmluva vyprší po MS.



"Končí sa mi zmluva, ale vo vedení reprezentácie som spokojný a cítim aj podporu RFEF. Potrebujem sa v pokoji rozhodnúť o tom, čo je najlepšie pre mňa a pre tím," uviedol Enrique, ktorý prvýkrát viedol španielsky tím od júla 2018 do júna 2019. Následne pre rodinné dôvody odišiel z funkcie, no v novembri 2019 sa do nej vrátil.