Tréner Sparty Vrba pred Rapidom: Verím, že rudí formu načasovali

1. zápasy 2. predkola LM 2021/2022



utorok 20. júla:



17.00 FC Alaškert - Šeriff Tiraspoľ



18.00 Lincoln Red Imps - CFR 1907 Kluž



20.00 Ferencváros Budapešť - FK Žalgiris Vilnius



20.00 Dinamo Záhreb - Omonoia Nikózia



20.30 Rapid Viedeň - Sparta Praha



20.45 Celtic Glasgow - FC Midtjylland



streda 21. júla:



16.00 Kajrat Almaty - Crvena zvezda Belehrad



19.00 Malmö FF - HJK Helsinki



20.00 NS Mura - Ludogorec Razgrad



20.30 ŠK SLOVAN BRATISLAVA - Young Boys Bern



21.00 PSV Eindhoven - Galatasaray Istanbul



21.00 Olympiakos Pireus - Neftči Baku



21.00 Legia Varšava - Flora Tallinn

Bratislava 19. júla (TASR) - Futbalová Liga majstrov 2021/2021 ponúkne v utorok a v stredu trinásť úvodných konfrontácií 2. predkola. Do hry sa dostane aj slovenský šampión Slovan Bratislava, ktorý v stredu v prvom zápase na Tehelnom poli bude hostiť švajčiarsky Yong Boys Bern (20.30). Odvety sú na programe na budúci týždeň.Kluby, ktoré prejdú cez 2. predkolo LM, majú istotu, že si určite zahrajú niektorú zo skupín troch súťaží. Okrem LM, resp. Európskej ligy to bude minimálne skupinová fáza Európskej konferenčnej ligy. V 2. predkole LM je už súťaž rozdelená na majstrovskú a ligovú časť. V ligovej vetve sa Sparta Praha predstaví na pôde Rapidu Viedeň, v jej kádri figurujú aj Slováci Dávid Hancko, Lukáš Štetina a Dominik Holec. Tréner "rudých" Pavel Vrba verí, že príprava na štart do európskych súťaží splnila účel.citoval portál idnes.cz Vrbu.Ferencváros Budapešť s Róbertom Makom v 1. predkole vyradil Prištinu, teraz naň čaká Žalgiris Vilnius. V kádri litovského účastníka pôsobí slovenský útočník Jakub Sylvestr, ktorý v 1. predkole gólom pomohol k postupu cez Linfield.Do akcie sa už dostanú v ligovej vetve aj známejšie kluby, bývalý európsky šampión Celtic Glasgow sa o postup pobije s Midtjyllandom a PSV Eindhoven čaká konfrontácia s Galatasarayom Istanbul.