Tréner Spurs označil verdikt UEFA o kontumácii za neuveriteľný

Londýn 21. decembra (TASR) - Trénera anglického futbalového klubu Tottenham Antonia Conteho nahnevalo rozhodnutie UEFA o kontumácii skupinového súboja Európskej konferenčnej ligy s Rennes. Verdikt disciplinárky označil na "neuveriteľný" a potvrdil, že klub sa chce voči nemu odvolať. Spurs na základe rozhodnutie spoza zeleného stola nepostúpili do jarnej baráže o osemfinále.



"Ešte nie je koniec v tomto neuveriteľnom rozhodnutí. Sme presvedčení, že podnikneme ďalšie kroky. Zopakujem, že si zaslúžime hrať zápas o postup na ihrisku a nie na súde. Nemôžem to akceptovať. Sme mimoriadne nespokojní s UEFA za takéto rozhodnutie," citovala Taliana agentúra AFP.



Spurs nemohli odohrať záverečný duel G-skupiny pre koronavírus v kádri tímu a do vyraďovacej fázy tak postúpil holandský Vittese Arnhem aj so slovenským stredopoliarom Matúšom Berom. Ten vo februári odohrá baráž o osemfinále proti Rapidu Viedeň.