Tréner SR 21 Guľa chce byť po zápase s Bieloruskom usmiaty a víťazný

Bratislava 13. novembra (TASR) - Slovenskí futbaloví reprezentanti do 21 rokov odohrajú vo štvrtok prípravný duel proti Bielorusku (18.00 h, NTC Senec), ktorý bude generálkou na kvalifikačné stretnutie ME 2021 proti Gruzínsku (pondelok 18. novembra o 18.00 h v Nitre). Tréner SR 21 Adrian Guľa verí, že oba zápasy sa skončia víťazstvom domácich.



Kouča "sokolíkov" limitovali pri skladbe mužstva početné absencie z dôvodov zranenia, resp. uvoľnenia hráčov pre potreby SR 19. Napriek tomu je optimista. "Verím, že budeme usmiati a najmä víťazní. To je základ. Prvý zápas je prípravný a potom nás čaká kvalifikačný. V oboch pôjdeme naplno. Chceme, aby aj po zápase s Gruzíncami bola naša kvalifikačná skupina otvorená. Snahu dostať sa na šampionát, to by sme mali nosiť v srdci každý jeden deň," citoval Guľu oficiálny web SFZ.



Náročný novembrový dvojzápas očakáva stredopoliar Peter Pokorný z rakúskeho Lieferingu, čo je rezerva Red Bullu Salzburg. "Tréneri nám súperov dôkladne rozoberú. Nebudú to ľahké zápasy, budeme sa však snažiť koncentrovať najmä na náš výkon a na naše úlohy na ihrisku. Od klubových spoluhráčov zo Švajčiarska som počul, že Gruzínci sú taktickí, technickí a zdatní. Ak budeme hrať odvážne ako v druhom polčase s Francúzmi, tak si s týmito súpermi dokážeme poradiť," uviedol 18-ročný hráč.



Lídrom tabuľky 2. kvalifikačnej skupiny je Švajčiarsko s troma výhrami z troch zápasov, druhí sú Francúzi, ktorí vyhrali obe svoje stretnutia. Štvrtí Slováci strácajú na tretích Gruzíncov tri body. Šampionát 2021 sa uskutoční v Maďarsku a Slovinsku, hostiteľské krajiny majú účasť automatickú. Zvyšných 53 krajín zabojuje v kvalifikácii, na záverečný turnaj postúpia víťazi deviatich skupín a najlepší tím na druhom mieste. Ostatné mužstvá z druhých priečok sa predstavia v play off.