Tréner SR Naglič nominoval na záver predkvalifikácie ME2025 14 hráčov

Širšia nominácia Slovenska na zápasy predkvalifikácie ME 2025 proti Severnému Macedónsku (23. februára) a Dánsku (26. februára):



hráči: Šimon Krajčovič (Eisbären Bremerhaven), Samuel Volárik, Martin Danielič (obaja BC Komárno), Dalibor Hlivák, Michael Fusek, Viktor Juríček (všetci Spišskí Rytieri), Martin Bachan, David Abrhám (obaja Patrioti Levice), Jakub Mokráň (BK Opava), Marek Doležaj (WWU Baskets Münster), Matej Majerčák (NH Ostrava), Dávid Novák (ERA Basketbal Nymburk), Vladimír Brodziansky (Joventut Badalona), Timotej Malovec (OKK Belehrad)



realizačný tím: Aramis Naglič - hlavný tréner, Michal Madzin, Zlatko Jovanovič - asistenti trénera, Maroš Helmecy – asistent zodpovedný za skauting a videoanalýzu, Miroslav Páleník - manažér tímu, Michal Ondruš - generálny manažér, Enriko Smák - kondičný tréner, Juraj Sluka - fyzioterapeut, MUDr. Richard Demovič – lekár

Program D-skupiny predkvalifikácie ME 2025:



štvrtok 23. februára:



18.00 h: Slovensko – Severné Macedónsko (Levice)



19.00 h: Dánsko – Nórsko (Nästved)





nedeľa 26. februára:



15.30 h: Dánsko – Slovensko (Nästved)



18.00 h: Nórsko – Severné Macedónsko (Oslo)

Tabuľka D-skupiny:



1. S. Macedónsko 4 4 0 284:252 8



2. Nórsko 4 2 2 278:269 6



3. Slovensko 4 2 2 285:292 6



4. Dánsko 4 0 4 286:320 4

Bratislava 15. februára (TASR) – Basketbalová reprezentácia Slovenska má pred sebou rozhodujúcu časť predkvalifikácie majstrovstiev Európy 2025. Do záverečných dvoch zápasov D-skupiny proti Severnému Macedónsku (štvrtok 23. februára o 18.00 h v Leviciach) a Dánsku (nedeľa 26. februára o 15.30 h v Naestvede) nominoval tréner Aramis Naglič a jeho realizačný tím 14 hráčov. V širšej nominácii sa udialo len minimum zmien oproti novembrovým duelom.Slováci zostali po novembrových víťazstvách nad Dánskom (74:70) a Nórskom (68:56) v hre o postup dokvalifikačných bojov ME 2025. V tabuľke D-skupiny sa nachádzajú na tretej priečke s bilanciou dvoch výhier a dvoch prehier, rovnako je na tom aj Nórsko, ale v jeho prospech hovorí skóre zo vzájomných zápasov. Ďalej idú víťazi skupín a Cyprus ako organizátor záverečného turnaja. Na ostatné tímy čaká ešte následne jedna šanca. V tretej fáze predkvalifikácie, ktorá by mala odštartovať v auguste 2023, budú v hre posledné miesta, do tejto časti sa pridajú neúspešné tímy z prvej a druhej fázy.Premiérové minúty v tomto predkvalifikačnom cykle by mohol absolvovať Dávid Novák, Viktor Juríček a vôbec prvýkrát sa nachádza v 14-člennom zozname Martin Danielič z Komárna. K dispozícii bude mnohé opory, ako Vladimír Brodziansky, Šimon Krajčovič, Michael Fusek alebo Jakub Mokráň. Šancu môže dostať aj Marek Doležaj, ktorý si len prednedávnom našiel nový klub. Oproti novembrovým zápasom vypadol zo zostavy pre dlhodobé zranenie Mário Ihring a tiež Richard Körner, ktorý je aktuálne bez angažmánu.