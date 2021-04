Tréner SR Tarkovič považuje verdikt o zmene dejísk za logický

Bratislava 23. apríla (TASR) - Slovenskí futbalisti sa na EURO 2020 predstavia vo dvoch dueloch v Petrohrade na štadióne Krestovskij a v jednom v Seville na štadióne La Cartuja. Tréner slovenskej reprezentácie Štefan Tarkovič označil piatkový definitívny verdikt Európskej futbalovej únie (UEFA) za logický.



Slováci mali pôvodne odohrať zápasy E-skupiny proti Poľsku (14. júna) a Švédsku (18. júna) na dublinskom Aviva Stadium, resp. proti Španielsku (23. júna) na štadióne San Mames v Bilbau. Keďže írska vláda a baskické regionálne úrady nemohli garantovať na UEFA účasť divákov, vypadli zo zoznamu dejísk ME 2020.



"Nepovedal by som, že je to očakávané rozhodnutie, ale je logické. UEFA musela brať do úvahy jednak pandemické opatrenia a potom časový harmonogram zápasov jednotlivých skupín. Z toho je využitie štadióna v Petrohrade optimálne, hoci sa na ňom bude hrať až šesť skupinových zápasov," povedal pre web Slovenského futbalového zväzu (SFZ) reprezentačný tréner Štefan Tarkovič.



Hlavný stan, ktorý mali mať Slováci v Dubline, sa teda bude sťahovať. "Situáciu nám komplikujú cestovné povinnosti, do Ruska potrebujeme víza a ich vydanie môže trvať až štrnásť dní. V tejto chvíli vychádzame z toho, že organizátori v Petrohrade nám priamo ponúknu nejaké možnosti a my si z nich jednu vyberieme. Do úvahy však treba brať aj fakt, že rovnako uvažujú aj Poliaci a Švédi a že domáci tím, Fíni a Belgičania, ako účastníci B-skupiny, si už výber základne v tejto lokalite urobili,“ dodal hlavný tréner, ktorý bude členom pracovnej skupiny, ktorá do Ruska pocestuje v najbližšom možnom čase.



Celý logistický plán pobytu mužstva na EURO je teraz v procese opätovnej tvorby. "Vychádzame z nami nastaveného plánu, teda že základňa bude v Petrohrade či okolí, počas pobytu tam absolvujeme dva zápasy a potom sa presunieme do Španielska. Ale to hovorím bezprostredne po obdržaní informácie o nových dejiskách našich stretnutí na ME, keď je ešte stále veľa premenných v celej pobytovej rovnici," naznačil Tarkovič nutnosť operatívnych riešení.



"Vnímam to ako fakt a aj pozitívny, pretože na tribúnach bude môcť byť určité percento divákov. Budúci týždeň idú naši pracovníci do Petrohradu, takže celú tú procedúru absolvujeme úplne od začiatku tak ako to bolo s Dublinom a Bilbaom. Čo sa týka Petrohradu, ako to bude vyzerať cenovo uvidíme až po návšteve. Storno poplatky za Dublin a Bilbao bude kompenzovať UEFA," uviedol prezident SFZ Ján Kováčik.



Všetky vstupenky na zápasy v Bilbau a Dubline UEFA zrušila. Ďalšie informácie o predaji vstupeniek na premiestnené zápasy v Londýne, Petrohrade a Seville budú oznámené na EURO2020.com. Majitelia vstupeniek na zápasy v Bilbau a Dubline budú mať prednostný prístup pri predaja vstupeniek na stretnutia v nových mestách.