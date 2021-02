Tréner Šťastný skončil v HC Košice, tím povedie Šimurda

Košice 21. februára (TASR) - Vedenie extraligového klubu HC Košice odvolalo Jana Šťastného z pozície hlavného trénera, športového manažéra aj šéftrénera mládeže. "Oceliarov" v zostávajúcom priebehu sezóny povedie doterajší asistent Marcel Šimurda.



"Potrebovali sme dať hráčom impulz pred zostávajúcimi zápasmi základnej časti. Je potrebné, aby zbierali body a aby sa dostali na priečky garantujúce play off," uviedol výkonný riaditeľ HC Košice Miloslav Klíma.



Trénerský tím rozšíril Tomáš Kochan, ktorý sa do A-mužstva presunul z košickej mládeže. "Pracujeme aj na ďalšom posilnení trénerského štábu," povedal Klíma.



Šťastný prišiel do Košíc pred sezónou 2019/20, v klube pôsobil ako športový manažér. Pred ročníkom 2020/21 sa ujal aj trénerského kormidla. Košický tím je po 40 odohraných zápasoch na 8. mieste tabuľky a na šiestu priečku garantujúcu priamu účasť play off stráca osem bodov.



"Pozícia športového riaditeľa momentálne nie je až taká dôležitá, keďže sa už skončilo prestupové obdobie. Máme však rozpracované varianty na túto pozíciu aj vzhľadom na blížiacu sa storočnicu nášho klubu. Zatiaľ neobsadíme ani pozíciu šéftrénera mládeže, keďže mládežnícke súťaže sú stopnuté," prezradil Klíma.