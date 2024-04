Tréner Stavjaňa v Nitre skončil, prijal ponuku z Česka

Nitra/Praha 29. apríla (TASR) - Český hokejový tréner Antonín Stavjaňa skončil v HK Nitra a rozhodol sa prijať ponuku z najvyššej českej súťaže. V novej sezóne bude jeden z dvojice kormidelníkov Sparty Praha spolu s Pavlom Grossom. Nitru doviedol v ročníku 2023/2024 k druhému triumfu v slovenskej extralige, rovnaký úspech sa mu podaril aj v roku 2016.



Krátko po úspešnom nitrianskom ťažení vo finále play off priznal Stavjaňa záujem zo Sparty Praha. "Uplynulé sezóny som strávil na Slovensku, štyri v Nitre. Skrátka som strávil dlhý čas na jednom mieste a potreboval som zmenu. Sparta je určite skvelá hokejová adresa, na angažmán sa veľmi teším. Moje dve deti žijú v Prahe. To je pre mňa príjemný bonus," uviedol pre klubový web Sparty. Prezradil aj to, čo ho presvedčilo prijať ponuku: "S Pavlom Grossom som sa už stretol. Je to naozaj príjemný človek, veľký profesionál. Práve to ma oslovilo. Mám z neho dobrý pocit a chcem sa stať súčasťou tejto organizácie. Prichádza nová etapa môjho života a pracovná výzva. Na to sa človek vždy teší."



Stavjaňa viedol Nitru v niekoľkých etapách trénerskej kariéry. Doviedol ju k celkovo deviatim medailám v slovenskej extralige - okrem dvoch triumfov má za sebou aj tri neúspešné finále (2014, 2019, 2022) a štyri bronzové medaily (2006, 2013, 2015, 2018). Práve skončené pôsobenie pod Zoborom sa pre Stavjaňu začalo v decembri 2022, keď nahradil Lotyša Normudsa Sejejsa. Okrem úspechov v extralige dosiahol nitriansky klub pod jeho vedením aj triumfy vo Vyšehrádskom pohári (2018), Tipsport Kaufland Cupe (2021) a Kontinentálnom pohári (2023). Až na jednu výnimku (2017) je Stavjaňa trénersky spätý so všetkými medailami, ktoré získal nitriansky klub. "Rešpektujeme jeho rozhodnutie a prajeme mu v novom pôsobisku veľa úspechov. Nateraz ďakujeme Tondo a dovidenia," uviedol HK Nitra na oficiálnej stránke.



Sparta skončila vo vyraďovačke českej extraligy vo štvrťfinále, v ktorom prehrala 3:4 s Třincom, hoci viedla 3:0 na zápasy. Zatiaľ čo tréner Gross pokračuje pri tíme, jeho doterajší asistent Miloslav Hořava nie. "Hľadali sme trénera do tandemu k Pavlovi Grossovi, ktorý by bol naozaj adekvátna náhrada za Miloša Hořavu - teda skúseného trénera a rešpektovanú persónu. To všetko Antonín Stavjaňa spĺňal. Už počas sezóny sme zistili, že mu v Nitre končí zmluva. Potešilo ma, že naša ponuka bola pre neho zaujímavá. Tešíme sa na jeho prínos," uviedol športový riaditeľ HC Sparta Praha Tomáš Divíšek.



Rovnako ako Hořava by mal mať Stavjaňa v Sparte primárne na starosti hru obrancov. "Vždy som bol obranca a na zadákov som sa tiež sústredil. Táto úloha mi v žiadnom prípade nie je cudzia," uviedol Stavjaňa.



Z jeho angažovania má radosť aj tréner Gross: "Snažili sme sa nájsť niekoho, kto je nielen ľudsky, ale aj športovo na vysokej úrovni. Nahradiť Miloša Hořavu nie je nič jednoduché. Antonín Stavjaňa bolo prvé meno, ktoré nám napadlo," zdôraznil kouč Sparty.