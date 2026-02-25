Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Tréner Tampy Bay Cooper vynechá dva zápasy pre úmrtie otca

Na snímke Jon Cooper. Foto: TASR/AP

Cooper bol na nedávnych ZOH hlavný tréner Kanady, ktorá prehrala vo finále s USA 1:2 po predĺžení.

Autor TASR
Tampa Bay 25. februára (TASR) - Tréner hokejistov Tampy Bay Lightning Jon Cooper bude chýbať v nasledujúcich dvoch zápasoch svojho tímu pre úmrtie otca. Klub NHL o tom informoval na sociálnej sieti X.

Cooper bol na nedávnych ZOH hlavný tréner Kanady, ktorá prehrala vo finále s USA 1:2 po predĺžení. V pozícii hlavného kormidelníka Lightning pôsobí od sezóny 2012/2013 a je služobne najstarší tréner na striedačke tímu NHL.

Tampu Bay, v ktorej pôsobí aj slovenský obranca Erik Černák, čakal prvý zápas po olympijskej prestávke v noci na štvrtok proti Torontu. Už o deň na to nastúpi na ľade Caroliny. Cooper by sa mal na striedačku vrátiť v domácom zápase proti Buffalu, ktorý je na programe v noci na nedeľu.
