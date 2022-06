Tréner Tortorella mieri na striedačku Philadelphie Flyers

Philadelphia 17. júna (TASR) - Hokejistov Philadelphie Flyers povedie v novej sezóne NHL tréner John Tortorella. Informovala o tom agentúra AP s odvolaním sa na nemenovaný zdroj. Klub zatiaľ meno nového kouča oficiálne neoznámil.



Tortorella je bez angažmánu od mája 2021, keď ho prepustili v Columbuse. Blue Jackets trénoval predtým šesť sezón. Šesťdesiattriročný Američan si urobil meno najmä počas pôsobenia v Tampe Bay, ktorú v roku 2004 priviedol k zisku Stanleyho pohára. V zámorskej profilige trénoval aj New York Rangers a Vancouver Canucks.



Podľa ESPN podpísal Tortorella s Philadelphiou štvorročný kontrakt. Na striedačke Flyers nahradí Mikea Yea, ktorý vlani v decembri ako dočasný kouč zastúpil odvolaného Alaina Vigneaulta. "Letci" v tejto sezóne nepostúpili do play off, v Metropolitnej divízii skončili poslední s bilanciou 25 víťazstiev, 11 prehier po predlžení, resp. nájazdoch a 46 prehier v riadnom hracom čase. Philadelphia od roku 2012 vyhrala iba jednu sériu play off.