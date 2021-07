Tréner Truksa po olympiáde: Hodnotí sa to veľmi zle

Tokio 28. júla (TASR) - Slovenským stolným tenistom nevyšli olympijské hry v Tokiu podľa predstáv. Z trojice štartujúcich dokázal vyhrať len Jang Wang, ktorý skončil v 3. kole dvojhry. Viac sa čakalo od piateho nasadeného páru v mixe Barbora Balážová, Ľubomír Pištej, ale nepodarilo sa mu prejsť cez úvodné osemfinále. Balážová potom neuspela ani v 2. kole singla. Reprezentačnému trénerovi Jaromírovi Truksovi sa tak ťažko hľadali pozitíva.



"Hodnotí sa to veľmi zle. Pre mňa je to prvá olympiáda vôbec, ako hráč som nikdy nebol a musím povedať, že bola taká smutná. Navyše aj bez divákov, keď tak v hľadisku boli len ďalší hráči a členovia tímov. Aj opatrenia sú veľmi striktné. Už sa aj tešíme domov..." povedal pre TASR.



Pred štartom hier sa najviac nádejí vkladalo do mixu, v ktorom si Balážová s Pištejom vybojovali striebro na nedávnych majstrovstvách Európy vo Varšave. Pišteja už tam a následne aj v záverečnej príprave a priamo v Tokiu obmedzovalo zranené koleno. Slovákom nevyšiel ani žreb, keď hneď v úvodnom zápase dostali silných Rumunov, najvyššie nasadených v druhej osmičke. Pritom verili, že vďaka svojmu postaveniu dostanú nižšie nasadených súperov, s ktorými sa už predtým stretli. S Rumunmi ešte nikdy nehrali. "Sekol nás žreb. Bol veľmi nepriaznivý a to ako keby nás trošku zabrzdilo a prekvapilo. Bolo nám z toho aj tak trochu smutno, pretože sme viac ako tri roky pracovali, aby sme mali čo najvyššie postavenie v rebríčku a ten žreb by sme tak vlastne eliminovali. Tá práca vyšla akoby nazmar," uviedol Truksa.



Bernadette Szőcsová a Ovidiu Ionescu hrali výborne takticky a hlavne Balážovú nepustili poriadne k slovu. Duel vyhrali 4:1 na sety: "Je pravda, že sme tam nepodali dobrý výkon. Barbora s Ľubom aj bojovali, ale súperi hrali vážne veľmi dobre a nerobili chyby. Problém bol aj to, že Ľubo odtrénoval po ME len pár tréningov. Nechcem z toho robiť alibi, ale bola to realita."



Po mixe zostali v hre ešte Balážová a Jang Wang v dvojhre. Obaja mali vďaka nasadeniu v prvom kole voľno. Balážová nastúpila v druhom proti tridsaťšesťročnej čínskej rodáčke v drese USA Liou Ťüan a prehrala jasne 0:4 na sety. "Liou prešla do hlavnej súťaže z predkola. Ešte pred piatimi rokmi hrala čínsku Superligu, je to teda top trieda. Má svoj vek, je asi už vyslúžilá a do čínskej reprezentácie nepatrí, ale do svetovej špičky stále áno. Práve proti Baške ukázala, že je extratrieda. Keby hrala Barbora svoj najlepší pingpong, asi by to ani tak nestačilo," zhodnotil tréner. Liou potvrdila dobrú formu aj v 3. kole, keď zdolala Szőcsovú. Jej púť sa skončila až v osemfinále, kde ju zastavila neskoršia semifinalistka Jü Meng-jü zo Singapuru.



Wang si v prvom kole bez problémov poradil s Austrálčanom Davidom Powellom 4:0, no v druhom nestačil na domáceho Kokiho Niwu. "Myslel som si, že zápas bude oveľa vyrovnanejší a že by mohol vyhrať. Po stretnutí mi však povedal, že sa bál a nevie prečo. Bolo to vidieť na tých úderoch, neboli presné, išli mu kúsok za stôl a zle vyberal alternatívy, ktorý úder má zahrať. Prišla na neho taká, ako sa hovorí, ´deka´. Bojoval s tým, vo 4. sete viedol 10:6, ale myšlienky mal skôr na to, aby Japonec pokazil a nie na to, aby on loptu vyhral. To sa nevyplatí."



Truksa si chce po olympiáde dožičiť dostatočný oddych: "Tak dlho ako sa len bude dať. Aspoň z mojej trénerskej strany. Ani sa nepamätám, kedy som mal také voľno, že by som mohol ísť aj na dovolenku." Tá však nebude až taká dlhá, keďže najbližší turnaj čaká slovenský tím už od 15. do 20. augusta, v Budapešti sa uskutoční podujatie WTT Contender Series. "Z ničoho nič sa objavil turnaj v Budapešti, nebolo to plánované. Prihlásil som tam hráčov, ak sa tam dostanú a budú všetci zdraví, absolvujeme ho. Pre nasledujúcu vlnu našich hráčov je hneď po tom od 21. do 25. augusta turnaj v Olomouci. Potom sa už začína nová sezóna a verím, že už budú aj súťaže. Na konci septembra nás čakajú ME družstiev, v novembri MS jednotlivcov v Houstone. Spolu s tým sa začne aj plánovanie na Európske hry, ktoré budú o dva roky, a na ďalší olympijský cyklus," dodal k najbližším plánom.