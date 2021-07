Tréner basketbalistov USA po prehre: Francúzi majú pekelne dobrý tím

Saitama 25. júla (TASR) - Basketbalisti USA utrpeli prvú olympijskú prehru za sedemnásť rokov. Na úvod tokijského turnaja podľahli Francúzom 76:83, hoci po prvom polčase viedli o osem bodov. Súperovmu obratu napomohol aj hviezdny Kevin Durant, ktorý nedohral stretnutie po piatich fauloch.



Francúzi zabrali v tretej štvrtine, vyhrali ju pomerom 25:11 a zápas zavŕšili sériou 16:2. Evan Fournier z Bostonu Celtics ich potiahol 28 bodmi. "Snažil som sa hrať agresívne. Pôsobím v NBA, vďaka čomu som poznal protihráčov. Ukázali sme, ako proti nim treba bojovať," citovala Fourniera agentúra AFP. V prestížnej zámorskej súťaži, v Utahu Jazz hrá Rudy Gobert: "Tento triumf je skvelý, ale uspokojiť sa môžeme, až keď splníme náš cieľ. Tým je, aby nám na krk zavesili medaily. Všetci na palubovke prispeli do skladačky, či už to bolo košmi, bránením, alebo doskokmi. Naozaj to bol tímový výkon, aký sme si predstavovali, teším sa na pokračovanie turnaja."



Najlepšími strelcami USA boli Jrue Holiday s osemnástimi a Bam Adebayo s dvanástimi bodmi. Durant si pripísal iba desať bodov a trojnásobní obhajcovia zlata prehrali na OH prvýkrát od Atén 2004, kde v semifinále nestačili na Argentínu. Američania získali pätnásť z devätnástich titulov od zavedenia basketbalu do olympijského programu v roku 1936, favoriti sú aj tentoraz, no nemajú okolo seba auru nezdolanosti. V príprave prehrali s Nigériou aj Austráliou. "Keď neuspejete, nepociťujete prekvapenie, ale sklamanie. Nerozumiem, prečo každý označuje túto prehru za ´prekvapujúcu´. Je to neúctivé voči Francúzom, navodzuje to dojem, že sme nad nimi mali zvíťaziť o 30 bodov. Oni však majú pekelne dobrý tím," zdôraznil tréner USA Gregg Popovich.