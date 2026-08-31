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Tréner Valach podpísal v Banskej Bystrici zmluvu do konca sezóny
Valach bol najprv dočasným trénerom po tom, čo Juraj Jarábek skončil vo funkcii už po troch kolách tohto ročníka, keď v nich nováčik najvyššej slovenskej súťaže nezískal ani bod.
Autor TASR
Banská Bystrica 31. augusta (TASR) - Tréner futbalistov MFK Dukla Banská Bystrica Daniel Valach podpísal s účastníkom Niké ligy spod Urpína zmluvu do konca prebiehajúcej sezóny. Klub o tom v pondelok informoval na svojom webe.
Valach bol najprv dočasným trénerom po tom, čo Juraj Jarábek skončil vo funkcii už po troch kolách tohto ročníka, keď v nich nováčik najvyššej slovenskej súťaže nezískal ani bod. Dukla následne získala štyri body v troch zápasoch, keď po prehre 3:4 so Žilinou zvíťazila v Ružomberku 1:0 a doma remizovala s Komárnom 1:1.
„Veľmi si vážim dôveru, ktorá mi bola prejavená. Bral som to tak, že dostanem priestor presvedčiť o svojich kvalitách, a som rád, že sa mi to podarilo. Zároveň si uvedomujem, a aj som to počas svojho doterajšieho pôsobenia videl, že nás čaká náročné obdobie. Ako som však už avizoval, tejto výzvy sa nebojím a urobím maximum pre klub, kabínu aj hráčov, a v konečnom dôsledku aj to, aby boli spokojnejší naši fanúšikovia,“ vyjadril sa pre klubový web 48-ročný Valach, ktorý podpísal zmluvu do 31. mája 2027.
Valach bol najprv dočasným trénerom po tom, čo Juraj Jarábek skončil vo funkcii už po troch kolách tohto ročníka, keď v nich nováčik najvyššej slovenskej súťaže nezískal ani bod. Dukla následne získala štyri body v troch zápasoch, keď po prehre 3:4 so Žilinou zvíťazila v Ružomberku 1:0 a doma remizovala s Komárnom 1:1.
„Veľmi si vážim dôveru, ktorá mi bola prejavená. Bral som to tak, že dostanem priestor presvedčiť o svojich kvalitách, a som rád, že sa mi to podarilo. Zároveň si uvedomujem, a aj som to počas svojho doterajšieho pôsobenia videl, že nás čaká náročné obdobie. Ako som však už avizoval, tejto výzvy sa nebojím a urobím maximum pre klub, kabínu aj hráčov, a v konečnom dôsledku aj to, aby boli spokojnejší naši fanúšikovia,“ vyjadril sa pre klubový web 48-ročný Valach, ktorý podpísal zmluvu do 31. mája 2027.