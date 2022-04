Tréner Vogel skončil na lavičke Lakers

Los Angeles 11. apríla (TASR) - Frank Vogel už nebude trénovať basketbalistov Los Angeles Lakers v NBA. V klube skončil po troch rokoch.



Šampióni súťaže z roku 2020 majú za sebou ročník, ktorý americkí novinári hodnotia aj ako najhorší v histórii klubu. Tím chcel bojovať o 18. titul, no v Západnej konferencii obsadil 11. priečku a nepostúpil ani do predkola play off.



Lakers v poslednom zápase základnej časti vyhrali na palubovke Denveru 146:141 po predĺžení. Šancu postúpiť už nemali a v ich zostave sa neobjavilo hviezdne trio LeBron James, Anthony Davis, Russell Westbrook. Informoval o tom portál ESPN.