Vrba skončil v Plzni a mieri do Ludogorca, nahradiť ho má Guľa

Plzeň 16. decembra (TASR) - Trenér Pavel Vrba ukončil svoje pôsobenie na lavičke českého futbalového klubu Viktoria Plzeň. Vo funkcii by ho mal podľa portálu iDnes.cz nahradiť súčasný kouč slovenskej reprezentácie do 21 rokov Adrian Guľa.



Klub potvrdil ukončenie spolupráce s Vrbom po jesennej časti Fortuna ligy s tým, že tréner od nového roka povedie bulharský Ludogorec Razgrad. Plzeň opúšťa vo chvíli, keď sa tím nachádza na druhom mieste tabuľky. Za vedúcou Slaviou Praha zaostáva o 16 bodov.



O konci kouča Vrbu sa hovorilo už niekoľko týždňov, definitívne potvrdenie zo strany Plzne prišlo v pondelok. "Pavel Vrba odviedol počas svojho pôsobenia vo Viktorii obrovský kus práce. Vrátil tím na majstrovský trón, dokázal s ním postúpiť zo základnej skupiny Ligy majstrov i zo základnej skupiny Európskej ligy. Zažili sme opäť množstvo krásnych chvíľ i zápasov, ktoré sa nezmazateľne zapísali do klubových kroník. Teraz sme sa však dohodli, že naša spolupráca sa skončí pol roka pred vypršaním kontraktu," uviedol vo vyhlásení na klubovom webe generálny manažér Viktorie Adolf Šádek.



Päťdesiatšesťročný Vrba sa s hráčmi rozlúčil po ligovom zápase s Teplicami. "Všetkým v klube som sa poďakoval za spoluprácu. Poďakovať by som touto cestou chcel aj plzenským fanúšikom, ktorí ma vždy podporovali. Na toto obdobie vo Viktorke budem určite rád spomínať. Teraz však cítim, že nastal správny čas na zmenu. Viktorke prajem veľa úspechov a samozrejme ju budem i naďalej sledovať a držať palce," povedal Vrba, ktorý sa hneď na začiatku roka ujme novej funkcie. Od 1. januára nastúpi na post hlavného trénera Ludogorca. Spoločne s ním skončili v Plzni aj jeho asistent Zdeněk Bečka a tréner brankárov Martin Ticháček, ktorí si rovnako vyskúšajú angažmán v Bulharsku.



Meno nového kormidelníka oznámi vedenie Viktorie v najbližších dňoch. "Prebiehajú určité rokovania, naším cieľom je predstaviť nového trénera ešte pred koncom kalendárneho roka tak, aby sme na štarte zimnej prípravy 6. januára boli kompletní," dodal Šádek. Podľa českých médií by sa mal súčasný kouč slovenskej "dvadsaťjednotky" Guľa v najbližších dňoch dohodnúť so Slovenským futbalovým zväzom (SFZ) na rozviazaní kontraktu a následne prevziať uvoľnený post vo Viktorii.



Vrba podpíše s predstaviteľmi Ludogorca kontrakt do leta 2022. "Prichádza k nám český tréner číslo jeden. Rokovania boli rýchle," uviedol bulharský klub na svojom webe. Ludogorec sa mal v pondelok dozvedieť meno súpera v 1. kole vyraďovacej fázy Európskej ligy. V domácej súťaži je po jesennej časti na čele tabuľky o päť bodov pred Levski Sofia, má tak už istý postup do skupiny o titul.