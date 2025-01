Tréner Weiss favorizuje Bayern na titul: Fyzicky najnáročnejší súper

Mníchov 28. januára (TASR) - Futbalový Slovan Bratislava čaká podľa trénera Vladimíra Weissa na záver základnej fázy Ligy majstrov fyzicky najnáročnejší súper, ktorého favorizuje aj na celkový triumf v milionárskej súťaži. "Belasí" sa v stredu od 21.00 h predstavia v Allianz Aréne proti jednoznačnému favoritovi Bayernu Mníchov. Weiss však pripomenul aj to, že Bavori prehrali v tomto ročníku LM tri zápasy a tak existuje spôsob, ako proti nim dosiahnuť dobrý výsledok.



Slovan je v novom formáte Ligy majstrov na predposlednom 35. mieste a stále čaká na prvé body, kým Bayern má istú miestenku v play off o osemfinále a zároveň živí nádej na priamy postup do vyraďovacej fázy. O to väčšia bude motivácia šesťnásobného šampióna triumfovať v čo najväčšom pomere, keďže po novom nie je najpodstatnejším kľúčom pri rovnosti bodov bilancia vzájomných zápasov, ale skóre. Pre hostí je duel druhý ostrý v tomto kalendárnom roku, minulý týždeň podľahli v rámci LM na Tehelnom poli 1:3 ďalšiemu bundesligistovi VfB Stuttgart.



"Určite sme si z toho zápasu niečo zobrali. Dá sa povedať, že nás čakajú alebo čakali dve fyzicky najsilnejšie mužstvá, čo sme videli už v zápase so Stuttgartom a zajtra nás čaká asi ešte viac kvality, a to aj po individuálnej stránke. Sú tam elitiní hráči ako Harry Kane, Jamal Musiala či Leroy Sane, jednoducho čo meno, to hviezda. Je tam aj Thomas Müller alebo Joshua Kimmich, ktorý je zase srdcom na ihrisku, ďalej napríklad Manuel Neuer. Prakticky by som mal vymenovať celé mužstvo, každý v ňom má fantastické stránky. Majú samozrejme aj niekde medzery a keďže prehrali v Lige majstrov tri zápasy, určite existuje nejaká cesta, ako s nimi urobiť dobrý výsledok. Na to sme sa pripravovali, uvidíme, koľko kvality a odvahy budeme mať a do čoho nás Bayern pustí," povedal tréner Weiss na utorkovej tlačovej konferencii pre TASR.



Bayern má na konte 12 bodov, prehry zaznamenal na pôde Feyenoordu (0:3), Barcelony (1:4) a Aston Villy (0:1). Trénera Vincenta Kompanyho momentálne trápi niekoľko zranení v kádri, najmä na brankárskom poste a v defenzíve. Do brány pôjde napriek absencii na pondelkovom i utorkovom tréningu Neuer, na zozname zranených sú však aj obrancovia Alphonso Davies a Dayot Upamecano, ďalší stopér Hiroki Ito absentuje od svojho prestupu pre operáciu chodidla a za Bayern zatiaľ nenastúpil. Najnovšie je otázny aj štart stredopoliara Leona Goretzku. Slovanu chýba dlhodobo Juraj Kucka a do Mníchova necestoval ani Vladimír Weiss mladší.



"Vieme, že Kuco je po operácii kolena, to bude ešte taká dvojmesačná pauza, v liga nám určite pomôže. Nie je tu ani Vlado, má zápal pľúc, chytilo ho to po prílete z Kataru a veľmi to mrzí jeho i mňa. Celú prípravu sa tešil na tieto dva zápasy, hlavne na Bayern a na Vincenta. Budúci týždeň by mal začať s ľahkým tréningovým procesom. Ostatní hráči sú samozrejme pripravení do tréningového procesu. Do procesu naskočili Tigran Barseghjan a Danylo Ignatenko, ktorí sú pripravení ako náhradníci. Čiže z tohto pohľadu sme tu všetci okrem Vlada a Kuca," dodal Weiss.



Medzi opory jeho mužstva patrí brankár Dominik Takáč, ktorý disponuje najvyšším počtom zákrokov v Lige majstrov napriek tomu, že jeho tím inkasoval najviac gólov v súťaži. "Bodaj by som zajtra nemal žiadny zákrok, keď súper nestrieľa na bránu, je to pre nás najlepšie. Z tej štatistiky sa samozrejme teším a verím, že budem opäť môcť nejakým spôsobom pomôcť mužstvu," povedal Takáč. "Domáci sú favoriti, majú ešte obrovskú motiváciu postúpiť pri určitej matematike do osmičky. Domino sa v rámci humoru určite mýlil, že naňho nepôjde žiadna strela, v tom určite nemá pravdu. Zajtra si určite zachytá, verím, že predvedie svoj životný výkon, vtedy máme šancu na nejaký dobrý výsledok, pretože tých šancí si určite súper vytvorí veľa, tlak bude z ich strany asi veľký, je to top mužstvo. Pre mňa jeden zo štyroch kandidátov na titul v Lige majstrov, čiže z tohto pohľadu sme radi, že tu sme a budeme hrať proti fantastickým hráčom s ambicióznym mladým trénerom, ktorého osobne poznám, pretože s Vladom hrával v City. Užijeme si posledný zápas skupiny a ja verím, že to nebude na dlhé roky posledný zápas, a preto musíme zabrať a urobiť aj dobré rozhodnutia, aby sme to ešte niekedy zažili," dodal kouč.