Tréner Weiss sa teší na podporu fanúšikov v Celje: Šance sú 50:50

Celje 24. júla (TASR) - Slovenský futbalový majster Slovan Bratislava nastúpi v stredu od 20.15 h na trávniku slovinského Celje s cieľom vybojovať si sľubný výsledok do odvety. Tréner Vladimír Weiss st. po príchode do dejiska zápasu netajil rešpekt k súperovi, no ani dôveru vo vlastný tím.



"Čelíme dobrému mužstvu. Nie je náhoda, že Celje je majster Slovinska. Vážim si a rešpektujem súpera, pretože má kvalitu, no urobíme maximum pre priaznivý výsledok," citoval kormidelníka "belasých" klubový web.



Weiss avizoval, že v tíme súpera vníma 3-4 výrazné individuality, ktoré rozhodujú zápasy. Na mysli mal obrancu Karničnika, ktorý sa na majstrovstvách Európy ukázal vo vynikajúcom svetle, ale aj Matka. S výpravou Slovana cestoval aj Tigran Barseghjan, ktorý pre zranenie vynechal dvojzápas so Strugou. "S mužstvom je už tri dni, no nie je to ešte na štart od začiatku zápasu, ale v jeho priebehu by zrejme mohol naskočiť. Ostatní sú zdraví a pripravení na tento duel," prezradil Weiss. Pripravený je aj brankár Dominik Takáč, ktorého Slovan angažoval po postupe cez Strugu. V novom pôsobisku vytvorí dvojicu s Martinom Trnovským, no Weiss neprezradil, kto z nich pôjde v stredu do bránky. Pred prvým zápasom sa venoval aj analýze súpera: "Ako má Celje hore kvalitu, tak aj my. Rozhodovať sa môže v strede či na krajoch, na ktorých je súper veľmi silný. Ťažko povedať, čo bude kľúčové, nie som prorok, aby som tipoval. Verím svojmu mužstvu, no zároveň si vážim súpera."



Slovanisti očakávajú v Celje približne 700 svojich priaznivcov. "Hráme na veľmi peknom, typicky anglickom štadióne. Trávnik je výborný, napriek dažďu rovný. Bude záležať na nás, ako sa pripravíme. Šance sú 50:50 na oboch stranách, oba tímy chcú postúpiť, a v stredu sa ukáže. Sme radi, že ľudia za nami cestujú, tešíme sa na zápas. Verím, že to bude dobrý duel s priaznivým koncom, aby sme mali doma šancu rozhodnúť,“ konštatoval Vladimír Weiss st.



Zápas bude mať špeciálnu príchuť pre Kenana Bajriča, ktorý sa predstaví v domácej krajine: "Celje má svoju kvalitu, vyhralo náročnú súťaž. Na tento štadión mám ešte z predošlého pôsobenia príjemné spomienky. Vždy sa teším, keď hrám v Slovinsku, cítim sa tu vždy veľmi dobre. Som rád, že za nami prídu aj naši fanúšikovia."



Tím NK Celje cez víkend vstúpil do novej sezóny slovinskej ligy. V jej 1. kole zdolal NK Bravo 2:1, keď skórovali Aljoša Matko a Armnadas Kučys s víťazným gólom v 89. minúte.



Duel povedie rozhodca Darren England z Anglicka. Odveta sa uskutoční o týždeň neskôr v stredu 30. júla o 20.30 h na Tehelnom poli. V prípade postupu nastúpi Slovan proti víťazovi dvojzápasu APOEL Nikózia - FC Petrocub Hincesti. Ak vypadne, čaká ho v 3. predkole majstrovskej vetvy Európskej ligy horší z dvojice Shamrock Rovers - Sparta Praha.