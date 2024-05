Tréner Weiss st. o pokračovaní v Slovane: Rád by som zostal

Bratislava 19. mája (TASR) - Tréner Vladimír Weiss st. by rád pokračoval na lavičke futbalistov Slovana aj v budúcej sezóne. Uviedol to po víťazstve 5:1 nad Ružomberkom v záverečnom 10. kole nadstavbovej časti Niké ligy. "Belasí" sa po stretnutí tešili zo šiesteho titulu v rade a celkovo štrnásteho v najvyššej slovenskej futbalovej súťaži.



"Nechcel by som to teraz konkretizovať. Rád by som zostal, keď uvidím, že mužstvo má opäť šancu bojovať o titul a pohárovú Európu. To je otázka aj na vedenie, netlačím sa nikam. Chcel by som pracovať ďalej, ale uvidím, teraz som unavený," povedal Weiss st. vo chvíli, keď si jeho zverenci užívali oslavy s fanúšikmi na hracej ploche a neskôr na námestí pred štadiónom.



Jeho tím účinkoval opäť na troch frontoch a v skončenej sezóne absolvoval 52-zápasovú porciu. V lige zvíťazil s priepastným pätnásťbodovým náskokom pred druhým FC DAC 1904 Dunajská Streda. "Samozrejme, som rád, že Slovan získal ďalší titul. Paradoxne nás to nestálo toľko síl, ako v uplynulých dvoch sezónach. Vtedy sa rozhodovalo až v závere, hlavne v minulom ročníku. Odišlo niekoľko kľúčových hráčov, uhrali sme to však s väčším náskokom. Ale na druhej strane to môže byť varovný prst, musíme rozmýšľať a posilniť sa pred začiatkom novej sezóny. Aj keď gro mužstva je dobré, aj sa obnovili zmluvy skúseným kľúčovým hráčom. Z tohto pohľadu som rád, ale Slovan čaká veľa práce do budúcnosti, keďže nikto nespí a konkurencia vždy bude," povedal kormidelník obhajcu titulu.



Slovan ešte v piatok oznámil predĺženie zmluvy so šesticou hráčov. Pokračujú Juraj Kucka, David Strelec, Vladimír Weiss ml., Lukáš Pauschek, Kenan Bajrič a Marko Tolič. "Myslím si, že je to dobré, keď má hráč istotu kontraktu. Tých hráčov je viac, stihlo sa, čo sa stihlo. Je tu otázku Kankavu, Kašiu, s ktorými stále rozprávame. Myslím si ešte rok môžu potiahnuť a pomôcť mužstvu kvalitou a skúsenosťami. Zároveň uvidíme, akých hráčov sa nám podarí získať," zdôraznil Weiss st. a vyjadril sa aj k svojmu synovi: "Vlado mal obrovské zdravotné problémy počas celej sezóny. Najprv s achilovkou a potom mal natrhnutý sval, ale bojoval. Určite vie hrať lepšie ako dnes. Stále je výborný hráč a chce dať mužstvu čo najviac. Ak urobí dobrú prípravu a bude zdravý, verím, že bude hrať ako predchádzajúce dve sezóny, keď bol najlepší hráč."



Naopak, dres úradujúceho šampióna Niké Ligy nebudú ďalej obliekať brankár Milan Borjan a obrancovia Richard Križan a Spyros Risvanis. Kouč Slovana sa vyjadril hlavne ku kanadskému brankárovi, ktorý bol stabilnou jednotkou tímu: "V Slovane nie je ľahké chytať. Každý hráč a tréner je pod určitým tlakom, záleží ako sa s tým dokážu vysporiadať. Milan priniesol pokoj a optimizmus do kabíny. Má toho odchytaného veľa, či už za Kanadu alebo aj za Crvenu Zvezdu Belehrad. Pôsobil v dobrých kluboch, priniesol aj humor do kabíny a istotu pre trénera v ťažkých chvíľach. Musíme nájsť brankára, ktorý je sebavedomý a má svoju kvalitu." Slovan tak v novej sezóne bude opäť reprezentovať slovenský futbal v Lige majstrov, ktorá bude mať nový formát a do skupinovej fázy postúpi až 36 tímov. Začne v 1. predkole (prvé zápasy 9./10. júla, odvety 16./17. júla). Meno súpera spozná na žrebe, ktorý je na programe 18. júna v Nyone.



Ružomberok obsadil piate miesto, ale vďaka triumfu v Slovenskom pohári - Slovnaft Cupe získal miestenku v prvom predkole Európskej ligy. "Určite nebudeme sezónu hodnotiť zle. Vedeli sme že Slovan bude pripravený, vytvorí tlak a bude chcieť rozhodnúť v úvode. Dostali sme prvé dva góly z rohov, čo sme si mohli postrážiť. Vrátili sme sa späť do zápasu, keď sme znížili na 1:2 a mali šancu aj na vyrovnanie. Trafili sme však žrď a z protiútoku dostali na 1:3. Tam sa to lámalo. Mohli sme potom skórovať ešte v prvom polčase, boli sme sami pred brankárom. Asi by to vyzeralo inak v druhom polčase. Potom to bolo už ťažké, Slovan ukázal obrovskú kvalitu. Nemôžem nič vyčítať hráčom. Síce končíme nadstavbu s dvoma prehrami z predchádzajúcich troch zápasov, ale je to pre nás aj s pohárom dobré vysvedčenie a motivácia do ďalšej práce," skonštatoval Ondřej Smetana, tréner Ružomberka.