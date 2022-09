Tréner Wolfsburgu nepočíta s Krusem: V tejto situácii nám nepomôže

Wolfsburg 11. septembra (TASR) - Futbalový tréner Niko Kovač nepočíta v budúcnosti s návratom Maxa Kruseho na súpisku nemeckého VfL Wolfsburg. Kormidelník to uviedol po sobotnom ligovom víťazstve 1:0 na pôde Eintrachtu Frankfurt.



Bývalý nemecký reprezentant Kruse sa vrátil do klubu v januári z Unionu Berlín. Ten bojoval o účasť v skupinovej fáze Ligy majstrov, pričom Wolfsburg, v ktorom pôsobil Kruse aj v sezóne 2015/16, bol na hranici zostupu. V prechádzajúcich týždňoch však 34-ročný útočník nepracoval s tímom a nebol pevnou súčasťou základnej zostavy. "Už za nás nebude hrať. Usúdili sme, že Max nám v tejto situácii nepomôže," uviedol po sobotnom dueli Kovač pre DPA.



Jeho tím dosiahol na pôde úradujúceho šampióna Európskej ligy prvý triumf v tejto sezóne. Kruse, ktorý si v počas prvého obdobia s Wolfsburgom vyslúžil povesť rebela, nefiguroval na súpiske.



V Unione Berlín už naznačili, že by mali záujem o jeho návrat – v rozhovore pre televíziu ZDF to priznal športový riaditeľ berlínskeho klubu Oliver Ruhnert. Samotný Kruse má s Wolfsburgom platnú zmluvu do roku 2023.